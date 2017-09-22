Kim Jong Un'dan Trump'a tehdit: Bedelini ödeyeceksin

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pyongyang yönetimini hedef alan tehditlerinin bedelinin ağır olacağını söyledi. Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya dayanarak bildirdiğine göre, Kim Jong Un "Akıl hastası, bunak ABD'li kocamışı her halükarda ateşle terbiye edeceğim” dedi. "Trump'ın, beklentilerinin sonuçlarını tahayyül bile edemeyeceğini" söyleyen Kuzey Kore lideri, "böylesine tuhaf sözler söyleyen Trump'ın nasıl bir yanıt beklediğini merak ettiğini" belirtti. Trump'ın akli dengesinin yerinde olmadığını söyleyen Kim Jong Un "Trump'ın tehditlerinden korkmadıklarını ve seçtikleri yolun doğru olduğuna inandıklarını" sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada saldırıya kalkışması durumunda Kuzey Kore'yi tamamen imha etmekle tehdit etmişti. Trump Kuzey Kore'nin nükleer programının bütün dünya için tehdit oluşturduğunu belirtmişti. Washington ile Pyongyang yönetimleri arasındaki gerginlik aylardır tırmanıyor. BM Güvenlik Konseyi 3 Eylül'de nükleer deneme yapan Kuzey Kore'ye daha sert yaptırımların uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Trump'ın tehditlerine tepki

Trump'un Kuzey Kore'yi tehdit etmesi müttefikleri tarafından eleştirildi. Başbakan Angela Merkel Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada ‘tehdide karşı olduğunu, hiçbir askeri çözümü doğru bulmadığını ve sorunun diplomatik yollardan çözüme kavuşturulması gerektiğini' belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel aynı zamanda İran ile varılan nükleer anlaşmayı bozacaklarını da söyleyen ABD Başkanı'nın bu sözünü yerine getirmesinin Kuzey Kore ihtilafı üzerinde ‘yıkıcı etki' yapacağını söyledi. Gabriel BM Genel Kurulundaki konuşmasında "Varılan anlaşmanın geçersiz kılınması durumunda hangi devlet nükleer programından vazgeçer?”, dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Trump'un tehditlerini ve Pyongyang'ın "maceraperestçe izlediği politikayı" eleştirdi. Lavrov "askeri histerinin çıkmaza olduğu kadar felakete de sürükleyeceğini" söyledi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi tek çözümün görüşmelerde aranabileceğini ifade etti.

Ek yaptırımlar

ABD Başkanı Trump Kuzey Kore ile iş yapan özel şirketlere de yaptırım uygulayacaklarını duyurmuştu. Ödeme işlemlerinde Kuzey Kore ile işbirliği yapan bankaların ABD'deki hesaplarının kapatılabileceğini duyuran Trump Çin Merkez Bankası'nın Kuzey Kore ile olan bağlantılarını azaltmaya başlamasını büyük bir başarı olarak niteledi. Kuzey Kore'nin en önemli ticari ortağı olan Çin Pyongyang yönetimini yumuşatma çabalarında ağırlıklı rol oynuyor.

Avrupa Birliği de Kuzey Kore'ye ek yaptırım kararları aldı. Diplomatlardan alınan bilgilere göre AB Kuzey Kore'ye petrol satılmasını ve bu ülkede yatırım yapılmasını yasakladı. AB ülkelerine girişi yasaklanan Kuzey Kore diplomatlarının sayısı arttırıldı ve bu ülkeye ait varlıkların dondurulması kararlaştırıldı.

DW,Afp,Dpa/AG, BÖ

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