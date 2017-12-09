Kim Jong-Un'dan Kudüs açıklaması: 'Pervasız' ve 'aşağılık' bir hamle

ABD'nin hedefindeki ülke Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti de Kudüs tartışmasına katıldı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-Un, ABD Başbakanı Donald Trump'a 'bunak' diye seslenerek İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını 'pervasız' ve 'aşağılık' bir hamle olarak nitelendirdi.

Jong-Un, "İsrail diye bir devlet var mı ki başkenti Kudüs olsun" diye karara karşı çıkarken KDHC Dışişleri Bakanı da, siyonist bir devleti tanımayacaklarını, Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıdıklarını söyledi.

ABD'nin hamlesinin dünya barışını ve küresel güvenliği kimin tehdit ettiğinin bir kez daha ortaya çıkardığını söyleyen bir Dışişleri Bakanlığı yetkisi ise meşru haklarını kazanmak için mücadele eden Filistin ve Arap halklarını destekleyecek ve dayanışma içerisinde olacaklarını belirtti.

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler ile düzenli olarak görüşecek

Öte yandan, BM Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman'ın altı yılın ardından geçen hafta, ülkeye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Kuzey Kore'nin belirli ve düzenli aralıklarla BM'le görüşmeye karar verdi.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansında yer alan habere göre, Kuzey Kore hükümeti, iki kurumun karşılıklı olarak birbirlerini anladığını, belirli ve düzenli aralıklarla görüşeceklerini açıkladı.

Kuzey Kore'nin açıklaması üzerine Feltman, küresel olarak barış ve güvenlik sağlama adına oluşturulmuş olan BM Sözleşmesi kuralları altında iki ülke arasındaki gerginliği azaltmak için çalışma başlatılacağını kaydetti.

BM Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman geçen hafta nükleer misil denemeleriyle yükselen gerginliğin ardından bölgedeki BM proje alanlarını ziyaret etmişti.