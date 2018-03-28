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Dünya

Kim Jong Un ve Xi Jinping nükleer silahsızlanma konusunda uzlaştı

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Mart (DHA) – Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i ziyaret etti ve Kuzey Kore’yi nükleer silahlızlaştırmak konusunda uzlaşıya varıldı

28 Mart 2018 12:24

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Mart (DHA) – Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i ziyaret etti ve Kuzey Kore’yi nükleer silahlızlaştırmak konusunda uzlaşıya varıldı.

Çin Ulusal Haber Ajansı Xinhua’nın haberine göre, Xi Jinping’in daveti üzerine Pekin’e diplomatik bir trenle gelen Kim Jong Un, gayriresmi ziyareti sırasında Kore yarımadasının nükleer silahsızlanması konusunda uzlaşıldığını ve Kuzey Kore’nin barış görüşmeleri için inisiyatif aldığını belirtti ve şunları söyledi:

\"Kore yarımadasının nükleer silahsızlanması, Güney Kore ve ABD iyi niyetli çabalarımıza yanıt verir, barış ve istikrar sağlayıcı bir atmofer yaratır ve eş zamanlı olarak barışın gerçekleşmesi için önlemler alırsa mümkündür.\"

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