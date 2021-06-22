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Dünya

Kim Jong-un'un kardeşi, Kuzey Kore'nin nükleer silah görüşmeleri için ABD ile masaya oturmayacağını söyledi

22 Haziran 2021 15:01

T24 Dış Haberler

Kuzey Kore'de "Komünist" rejimin etkili isimlerinden biri olduğu bilinen Kim Jong-un'un kardeşi, ABD ile nükleer silahlar konusundaki görüşmelerde bir ilerleme kaydedilmesinin olasılık dahilinde olmadığını söyledi. 

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kim Yo-jong, ABD'nin görüşmelerin tekrar başlaması konusundaki beklentilerinin "yanlış olduğunu" belirtti. 

Kim, "Bir Kore atasözü der ki 'rüya görmenin en önemli kısmı onu nasıl yorumladığındır'. Görünüşe göre ABD, kendi içini rahatlayacak bir biçimde yorumlamış" dedi.

Kim, "Yanlış yöne doğru çektikleri beklentileri onları yalnızca daha fazla hayal kırıklığına uğratacak" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim dün yaptığı açıklamada, Washington'ın Pyongyang'a "İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde, ön koşul olmadan görüşebiliriz" mesajı verdiğini ifade etti. 

 

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