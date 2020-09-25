Kim Jong-un sınırda öldürülen memur nedeniyle Güney Kore'den özür diledi: Beklenmedik talihsizlik için üzgünüz

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Başkanlık Ofisi Cheong Wa Dae'den yapılan açıklamada, Kim, Güney'e gönderdiği mesajda, "beklenmedik talihsiz hadise nedeniyle Devlet Başkanı Moon Jae-in ve zarar gören vatandaşları hayal kırıklığına uğrattığı için çok üzgün olduğunu" belirtti.

Kuzey Kore ordusu, geçen hafta başında Kore Yarımadası deniz sınırındaki Yeonpyeong adası açıklarında kara sularına giren Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı görevlisini ateş açarak öldürmüştü.

Kim, mesajında, Kuzey Kore askerlerinin fiili deniz sınırı Kuzey Sınır Hattı'nın (NLL) 10 kilometre güneyinde kara sularına giren Güney Koreli'ye angajman kuralları dahilinde 10 mermi atıldığını, şahsın ölü ele geçirilmesinin ardından onu taşıyan botun yakıldığını belirtti.

Kuzey Kore lideri olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sonuçlarını Güney Kore ile paylaşacaklarını bildirdi.