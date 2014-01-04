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Dünya

Kim Jong Un, idam ettirdiği eniştesini aç köpeklere mi yedirdi?

Kuzey Kore'de Kim Jong Un'un idam ettirdiği eniştesini 5 yardımcısıyla birlikte aç köpeklere yedirdiği iddia ediliyor

04 Ocak 2014 15:19

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 12 Aralık'ta "vatana ihanet" suçundan idam ettirdiği eniştesi Jang Song-thaek'in infaz ediliş şekli haklında ürpertici bir iddia ortaya atıldı. Çin gazetesi Wen Weipo'nun haberine göre ülkenin 2'nci en güçlü ismi olan enişte Thaek, aç köpeklere yedirilerek öldürüldü. Haberde Thaek'in 5 yardımcısı ile birlikte çırılçıplak halde bir kafese atıldığı belirtildi.

İddiaya göre, kafeste 3 gündür aç olan 120 köpek 6 kişiyi parçalara ayırarak yedi. Vahşet anlarının 1 saat sürdüğü kaydedildi. Kim Jongun'un da yanındaki 300 üst düzey isim ile birlikte halasının eşi olan Jang Song-thaek'in infazını izlediği belirtildi. Kuzey Kore'de bu tarz infaza "quan-jue / köpeklerle idam" dendiği biliniyordu. Daha önce de Kim Jong-un'un eniştesi-thaek'i uçaksavar atışlarıyla idam ettirdiği ileri sürülmüştü.

 

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