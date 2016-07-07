Kim Jong-un ABD'nin kara listesine girdi

ABD hükümeti, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında yaptırım kararı aldı. Ayrıca, Kuzey Koreli 10 üst düzey yönetici de ABD’nin kara listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yaptırım kararları Kuzey Kore rejiminin “meşhur” insan hakları ihlalleri gerekçesiyle alındı.

Açıklamada, “Kuzey Kore, Kim Jong-un’un liderliğinde, temel özgürlüklerin kısıtlanmasının yanı sıra hukuk dışı idamları, keyfi tutuklama ve gözaltıları, cebri kaybolmaları, işkence ve zorla çalıştırmayı da içeren ciddi insan hakları ihlalleriyle dünyanın en baskıcı ülkelerinden biri olmaya devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, ABD Hazine Bakanlığı’nın Terörizm ve Finansal İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Vekili Adam Szubin şunları kaydetti: "Kuzey Kore, Kim Jong-un’un yönetiminde, kabul edilemez zalimliğine ve milyonlarca vatandaşına zulmetmeye devam ediyor. Yönetimin Kongre’nin verdiği yetkiyle bugün aldığı kararlar, ABD hükümetinin bu rejimin ihlallerini durdurmaya yönelik kararlılığını yansıtıyor."

Yaptırım listesine kimler alındı?

hürriyet.com.tr'nin haberine göre; ABD, Kuzey Kore lideri Jong-un’a ilaveten ülkenin Kamu Güvenliği Bakanı Choe Pu-Il, Kamu Bakanlığı Müşaviri Ri Song Chol ve Devlet Güvenliği Bakanlığı Direktörü Kang Song Nam'a da yaptırım uygulayacak.

Ayrıca, Kore İşçi Partisi yetkilisi 7 kişi de (Cho Yon Chun, Kim Kyong Ok, Kim Ki Nam, Ri Jae Il, Choe Chang Pong, Cho Il U ve O Chong Kuk) ABD’nin kara listesine eklendi.

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore hükümetinin yasa dışı silahlanma ve nükleer girişimlerini destekleyen 14 kişi ve 8 kuruluşa da geçtiğimiz aylarda yaptırım kararı almıştı.

Bu kişilerin arasında Kuzey Kore'nin Myanmar ve Mısır Büyükelçileri de bulunuyordu.