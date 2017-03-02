Kim Jong-nam'ın ölümü: Gözaltındaki tek Kuzey Koreli serbest bırakılıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşinin öldürülmesiyle ilgili gözaltında tutulan tek Kuzey Kore vatandaşı serbest bırakılarak, sınır dışı edilecek.

Kim Jong-nam 13 Şubat'ta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havaalanında uçak beklediği sırada öldürülmüştü.

Malezya Başsavcısı Muhammed Apandi Ali, Ri Jong Chol'un delil yetersizliğinden serbest bırakılacağını açıkladı.

Ri Jong Chol, 3 yıldır Malezya'da yaşıyor ve olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmıştı. Polis gözaltı gerekçesiyle ilgili açıklama yapmamıştı.

İki kadın, cinayet suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.

Vietnamlı Doan Thi Huong ve Endonezyalı Siti Aisyah, Kim'in yüzüne VX sinir gazı sürerek zehirlemekle suçlanıyorlar.

VX sinir gazı nedir?Kuzey Kore liderinin üvey kardeşi 'sinir gazıyla öldürüldü'

Cinayetle ilgili 7 Kuzey Koreli daha şüpheli konumunda. Bunların arasında Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği'nde görevli üst düzey bir diplomat ve Kuzey Kore Havayolları'nın bir görevlisi de bulunuyor.

Malezyalı yetkililerin yaptığı otopside Kim'in yüzünde VX sinir gazı izleri bulunduğu söyleniyor. Bu gaz çok etkili olması nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafındsn kitle imha silahı sayılıyor. Kim, gazı soluduktan sonra 20 dakika içinde ölmüştü.

Malezya Kuzey Kore elçisini geri çektiKim Jong-nam'ın ölümü: Kuzey Koreli elçilik yetkilisi şüpheliKim'in güç savaşı nedeniyle Pyongyang tarafından öldürülmüş olabileceğine ilişkin iddialar İngiliz basınında

Malezya, güvenlik gerekçesiyle Kuzey Kore vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanını da kaldırdı.

Kuzey Koreliler karşılıklı bir anlaşma kapsamında Malezya'ya 30 gün için vizesiz seyahat edebiliyorlardı.

Resmi haber ajansı Bernama, Başbakan Ahmed Zahid Hamidi'nin vize serbestisinin 6 Mart'tan itibaren kaldırılıacağını söylediğini duyurdu.

Olayın ardından iki ülke arasında gerilimin artması nedeniyle Malezya Kuzey Kore'deki elçisini ülkeye geri çağırmıştı.

Malezya, Kuzey Kore'den gelen "cesedin otopsi yapılmadan Kuzey Kore'ye teslim edilmesi" talebini reddedince, ilişkiler gerilmişti.