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BBC Türkçe

'Kim Jong-nam VX Sinir Gazı yüzünden öldü'

Malezya, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın Birleşmiş Milletler'in kitle imha silahı olarak tanımladığı VX Sinir Gazı yüzünden hayatını kaybettiğini açıkladı.

24 Şubat 2017 11:21

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da hayatını kaybeden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın hayli zehirli bir madde yüzünden hayatını kaybettiği açıklandı.

Malezyanın açıkladığı toksikoloji raporunda, Kim Jong-nam'ın Birleşmiş Milletler'in kitle imha silahı olarak tanımladığı VX Sinir Gazı yüzünden hayatını kaybettiği belirtildi.

Malezya polis şefi Halid Ebu Bekir, sinir gazının Kim'in gözlerinden ve yüzünden alınan kalıntılarda bulunduğunu aktardı.

Analizin halen devam ettiğini söyleyen Bekir, maddenin Malezya'ya nasıl girdiğinin araştırıldığını belirtti.

Bekir, ülkeye giriş yapan kimyasalın oranının düşük olması takdirinde tespit edilmesinin güç olduğunu vurguladı.

VX Sinir Gazı, kimyasal savaş maddeleri arasında en zehirlisi olarak biliniyor.

Silah uzmanı Bruce Bennett, çok az bir maddenin bile Kim'i öldürmeye yeterli olacağını söylüyor.

Bennett, çok az bir miktarın bile hemen sinir sistemine hücum ederek önce titremeye birkaç dakika sonra da ölüme sebebiyet vereceğini belirtiyor.

Kim, Kuala Lumpur havaalanında güvenlik görüntülerinde iki kadının yüzüne bir şey sıktığının görülmesinin ardından hayatını kaybetmişti.

13 Şubat'ta gerçekleşen olayın ardından Kim hemen hastaneye götürülse de yolda öldü.

Kim'in ölümü Malezya ve Kuzey Kore arasında diplomatik krize neden oldu.

Malezya direkt Kuzey Kore devletini suçlamasa da cinayetin ardında Kuzey Korelilerin olduğunu aktardı.

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) ise Kim Jong-nam'ın ismini vermeden Malezya'nın bir Kuzey Koreliyi öldürdüğünü yazdı.

KCNA'daki haber, Kuzey Kore vatandaşının ölümüyle ilgili Malezya'yı suçluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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