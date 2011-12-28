-Kim Jong İl için cenaze töreni yapılıyor PYONGYANG (A.A) - 28.12.2011 - Kuzey Kore'nin 17 Aralık'ta kalp krizinden hayatını kaybeden lideri Kim Jong İl için cenaze töreni düzenleniyor. Kuzey Kore devlet televizyonu, Kim'in en küçük oğlu ve halefi Kim Jong Un'un, babasının cenaze arabasının yanında yürürken çekilen görüntülerini ekrana getirdi. On binlerce kişi başkent Pyongyang'daki yoğun kar yağışına rağmen tören için hazır bulundu. Ülkeyi 1994'ten bu yana yöneten Kim Jong İl için, cenaze arabasına konulmadan önce Kumsusan Mozolesindeki kutsal bir alanda özel tören yapıldığı sanılıyor. Cenaze törenine iştirak edecek yabancı katılımcılardan, cenaze arabasının Kim İl Sung Meydanı'na varmasından önce korteji görebilmesi için Kumsusan'a götürülmek üzere bir stadyumda toplanmalarının istendiği kaydedildi. Kortej, Pyongyan gyollarından geçerek Kim Il Sung Meydanı'na ulaştıktan sonra tekrar mozoleye dönecek.