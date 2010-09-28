-KİM JONG-İL'İN OĞLUNA GENERAL RÜTBESİ SEUL (A.A) - 27.09.2010 - Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'in oğluna general rütbesinin verildiği bildirildi. Kuzey Kore haber ajansı KCNA, sağlığı kötüleştiği sanılan Kim'in oğlu Jong-un'a general rütbesinin verildiğini, Kuzey Kore liderinin, kız kardeşi Kyong-hui'yi de general atadığını duyurdu. Kim'in 1983 ya da 1984 yılında doğduğu sanılan en küçük oğlu Jong-un, İsviçre'de eğitim gördüğü biliniyor. Daha önce adı resmi basında geçmeyen Jong-un'un, Kim'in varisi olduğu düşünülüyor.