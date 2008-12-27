Kim gitsin?

Gündem belli… Kimler gelecek Fenerbahçe’ye? Kim gelirse gelsin diyerek gündemin dışına çıkmak istiyorum izninizle… Transfer hamlelerini son yıllarda son dakikayı bırakmak zorunda kalmış, bunu alışkanlık haline getirmiş, hatta bu alışkanlığını, ‘kötü’ alışkanlık sıfatıyla umudu ara transfer dönemine havale etmiş bir yönetim anlayışı eleştirilmeli bence…Şampiyonluk yarışında iddialı olmak için yapılacak tek şeyin transfer olmadığını sanıyorum Sivasspor deneyimiyle, hiç olmadı Bundesliga’nın lideri Hoffenheim çıkışıyla görmekteyiz. Çok para vererek iyi bir futbolcu takıma dahil edebilirsiniz ama bu sizin iyi bir takım kurmuş olacağınız anlamına gelmiyor maalesef!.. Bunu da Manchester City ya da Real Madrid örneğiyle açıklamak fazlasıyla mümkün…Çok değil, 5-6 yıl öncesine geri döndüğümüzde Daum ile sarı lacivertli ekip transfer işlerini daha derli toplu yapmaya başlamıştı. O dönem gelecek vadeden Ümit Milli Takım oyuncuları takıma dâhil edilmiş, tecrübeli yabancılarla birlikte takım yükselişe geçmişti. Ardından Denizli’de kaçırılan şampiyonlukla birlikte ne olduysa oldu ve ‘başarı’ eşittir ‘şampiyonluk’ anlayışıyla ‘istikrar’ güme gitti..Ve bence büyük bir şans, onca teknik adam arasından yine son ana bırakılarak getirilen Zico takımın yükselişine, ‘istikrar’a hizmet etti. Hem de sadece Fenerbahçelilerin değil, tüm futbolseverlerin sempatisini de kazanarak bunu başardı, takım onunla birlikte ilk sene şampiyon olurken ikinci sezon Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final gördü… Ve Zico’nun gidişi de aynı Daum’un ve öncesinde diğer tüm teknik adamların gidişi gibi, kaçan şampiyonluğun ardından gerçekleşti…Bugün Aragones takımın başında… Zico gelirken Dünya Kupası, Aragones gelirken Avrupa Şampiyonası beklenildi. Haliyle takımın başına patron geç geldiği için transferler de son dakikaya kaldı… İspanyol teknik adamı, ligin ilk yarısında sergilediği performans ya da Avrupa Kupaları’nda yaşanan hüznün üzerinden ‘iyi değil’ diyerek eleştirmek kesinlikle doğru değil. Çünkü kadro artık ne onun ne de Daum’un kadrosu!..İspanyol şunu açıkça söyledi, “sezon ortasında transfer istemiyorum”… Bunu çok iyi okumak gerekiyor… Filmi belki yönetim geriye sardı ama bizim böyle bir şansımız yok… Aragones’in ne düşünmüş olabileceğine kafa yormamız gerekiyor. Bence İspanyol teknik adam daha radikal hamlelerin peşinde olduğu için sezon ortasında harekete geçmek istemediğini söylüyor. Ne olabilir bu? Açıkça yazıyorum, Alex…Maldonado ve Josico görünen en zayıf halkalar… Ama kurt hocanın yetersiz orta saha oyuncularından çok oyun sistemine kafa yorduğunu görmek zor değil… Alex’in sakatlandığı dönemde başlayan Fenerbahçe yükselişini, ligde yeniden şampiyonluk potasına girmiş olmasını vs bizler nasıl gördüysek, Aragones de gördü ve reçeteyi yazdı.İzninizle filmi ileriye sarıyorum… Soru şu; sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olamazsa Aragones gider mi? Yanıtı sanıyorum oldukça açık… Peki takım şampiyon olur Aragones kalırsa Alex gider mi? Sanıyorum bu da açık ve Alex de bunun farkında… Bu nedenle, kendi geleceği için takımının şampiyonluk yarışında başarısız olmasını isteyecek bir karakterde olmadığı için de, her fırsatta kalmak istediğini yineliyor!..Aragones’in bu düşüncesini yönetimle paylaşıp paylaşmadığını kestirmek de güç değil bana kalırsa… Çünkü resmi siteden yayınlanan ve Aragones’i transfere ikna ettik anlamı da çıkan yazıda, bütün bu gelişmeleri alt alta topladığımızda, aslında “Aragones de bizi ikna etti, şampiyon olursak mührü ona vereceğiz dedik” anlamı da çıkmış olmuyor mu?