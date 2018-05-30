Karar yazarı İbrahim Kahveci, 24 Haziran'daki baskın seçim sonrası iktidarı hangi parti alırsa alsın çok büyük zamlar ve vergi artışları olacağını söyledi. Kahveci, "Yeni ve sürpriz vergiler gelecektir" iddiasında bulundu.

Seçimler yaklaşırken partiler, sık sık vergilerin düşürülmesi ve zamların azalacağını yönünde politikalar üreteceğini vaat ediyor.

Kahveci, "Nasıl ödeyeceğiz bu faturayı?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Sürekli uyarıyorum. Bu seçimler 91 seçimlerini de geçti" ifadesini kullanarak şunları yazdı:

“Kim ne verirse 5 lira fazlası benden' cümlesi ile sembolleşen 91 seçimleri, bu ülkeye 10 yıl kaybettirdi. 2001 krizi ile nihayet erdi de ekonomiye önlem alınabildi.

Şimdi de benzer süreçlerdeyiz: Enflasyonu baskılıyoruz, zamları erteliyoruz. Şimdi de kamu bankalarına görev veriyor ve görev zararı yazdırıyoruz.

Ama seçim sonrası bu işin gitmeyeceğini herkes biliyor. Kim gelirse gelsin seçimlerden sonra çok büyük zamlar ve vergi artışları olacak. Belki de yeni ve sürpriz vergiler gelecektir.

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