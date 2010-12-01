Kim bu Julian Assange?

T24 - Kimine göre demokrasi havarisi, kimine göreyse reklam seven bir menfaatçi. Julian Assange, hayranlarının gözünde gerçekler uğruna cesurca mücadele veren bir isim.

Kendisinden hoşnut olmayanların gözünde ise hassas bilgileri herkesin erişimine açarak onlarca insanın hayatını, sırf kendi reklamını yapmak uğruna tehlikeye atan bir menfaatçi.

Yakın çalışma arkadaşları, Assange'ı "ciddi, azimli, son derece zeki ve bilgisayar kodlarını kırma konusunda ender rastlanan bir yeteneğe sahip biri "olarak tanımlıyor.

Devamlı hareket halinde Julian Assange, Wikileaks'ı geçici, sık sık değişen adreslerden yönetiyor.

New Yorker dergisi muhabirlerinden Raffi Khatchadourian, bir kaç hafta beraber seyahat ettiği Julian Assange'ın çok uzun süre yemek yemeden dayanabildiği ve çok az uykuyla yaptığı işe odaklanabildiğini anlattı.

Khatchadourian, "Çevresinde öyle bir atmosfer yaratıyor ki, ona yakın olan insanlar, işine devam edebilmesi için kendisiyle ilgilenmek istiyorlar. Bana kalırsa bu karizmasından kaynaklanıyor" dedi.

Julian Assange, geçmişinden bahsetmekten pek hoşlanmasa da basında Wikileaks sitesinin ortaya çıkmasıyla oluşan ilgi, kendisine dair bazı bilgilerin ortaya çıkmasını sağladı.

Assange, 1971 yılında Avustralya'nın kuzeyinde, Queensland, Townsville'de doğdu.

Ailesi, gezici tiyatro işlettiğinden çocukluğu göçebe bir hayattan ibaretti.

18 yaşındayken bir çocuğu oldu, bunu vesayet konusunda ise davalar izledi.



Bilgisayar korsanlığı

İnternetin ortaya çıkışı, erken yaşlardan itibaren matematiğe gösterdiği ilgisini kullanma fırsatı sundu, ancak bu da bazı sıkıntıları beraberinde getirdi.

1995 yılında bir arkadaşıyla beraber bir dizi hacking - bilgisayar korsanlığı faaliyetinde bulunmakla suçlandı.

Hacker arkadaşları ile beraber kendilerinin peşine düşen dedektiflerin izini sürecek kadar işinin ehli olsalar da Assange bir süre sonra yakalandı ve suçunu itiraf etti.

Bir kaç bin Avustralya doları ödeme cezasına çarptırılan Assange, aynı suçu bir daha işlememesi kaydıyla hapis cezasından sıyrılmayı başardı.

Julian Assange, internetin yıkıcı yönlerini araştıran akademisyen Suelette Dreyfus ile üç yıl çalıştı ve beraber yazdıkları "Underground - Yeraltı" adlı kitap, bilgisayar çevrelerinde en çok satanlar arasına girdi.

Dreyfus, "işinin ehli bir araştırmacı" diye tanımladığı Assange'ın "etik kavramı, adalet kavramları ve hükümetlerin ne yapıp ne yapmamaları gerektiği"yle yakından ilgili biri olduğunu söylüyor.

Assange daha sonra Melbourne Üniversitesi'nde fizik ve matematik eğitimi aldı ve matematik derneğinin önde gelen üyelerinden biri oldu.



Şifreler ve WikiLeaks

Julian Assange, 2006 yılında kendisiyle benzer görüşteki kişilerle Wikileaks internet sitesini kurdu, muhbirler ve ispiyoncuların kimliklerini ifşa etmeden kullanabilecekleri, internet temelli sahipsiz bir posta kutusu oluşturdu.

Gizli belgeler bu posta kutusuna bırakılıyor, dolayısıyla Wikileaks çalışanları da belgeleri bırakan kişileri bilmek zorunda kalmıyor.

Wikileaks'ın kurucu ekibinden Daniel Schmitt, Assange'ı "sadece inandıkları üzerinde çalışabilmek için, hata yapma pahasına radikal bir şeyler yapmaya istekli olacak seviyede dünyayı gerçek anlamda önemseyen bir kaç kişiden biri" olarak tanımlıyor.

Wikileaks şimdiye kadar bir çok ülkeye dair çeşitli belgeler yayımladı ancak dünya basınında en çok geçtiğimiz Nisan ayında yayımladığı bir video kayıtla yer aldı.

Video kayıt, 2007 yılında Irak'ta ABD'ye ait bir helikopterden çekilmişti, sivilleri vurulurken gösteren görüntüler dünyayı şoke etti.

Assange'ın tartışmalı bulunan kariyerinde ilginç bir dönüm noktası ise İsveç'te hakkında tecavüz olayıyla bağlantılı dava açılması oldu.

Julian Assange bu dava nedeniyle uluslararası bir tutuklama kararıyla karşı karşıya.

Assange hakkındaki, tecavüz olayıyla bağlantılı gözaltı kararı, geçen Ağustos ayında alınmış, sonra iptal edilmişti. Dava, daha sonra yeniden açılmıştı.

Avukatları iki ayrı vakanın da rızaya dayalı olduğunu savunuyor.

Julian Assange da bu iddiaların, Wikileaks sitesi nedeniyle kendisini karalamaya yönelik bir kampanyanın parçası olduğunu dile getirdi.

Son olarak Wikileaks'ın ABD büyükelçiliklerindeki iç yazışmalarını ilan etmesinin ardından Julian Assange, daha uzun süre takip altında olacak gibi görünüyor.

ABD'nin Latin Amerika'daki politikalarına muhalif ülkelerden Ekvador ise Assange'e oturma izni sunan ilk ülke oldu.