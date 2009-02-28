Hurşit Tolon’un tahliyesi öncesi mahkemeyi suçlayan kaset yayınlandı Doğan Grubu’na vergi cezası gündemdeyken eski bir görüşme servis edildi. 28 Şubat’ta ise emekli Org. Karadayı’nın ses kayıtları internete düştü. Vatan gazetesi son dönemde farkı konularda ortaya çıkan ses kayıtlarını haberleştirirken, Kim bu derin kulak? diye sordu.



Büyük organizasyon işi



Yıllardır telekulak faaliyetlerini tartışan Türkiye, her sabah casus filmlerinde görülecek türden bir skandalla uyanıyor. Kritik görevlerde bulunan asker ve sivillerin; telefonda, lokantada, hastanede yaptığı konuşmalar kelime kelime internet sitelerinde yayınlanıyor. Bu ’derin kulağın’ arkasında büyük bir organizasyon olduğu anlaşılıyor. Çünkü zamanlaması müthiş. Hedefte kim varsa, onunla ilgili bir kaset pat diye çıkarılıyor.



28 Şubat hediyesi!



Kara Harp Okulu Komutanı’ndan YÖK Başkanı Teziç’e, savcılardan tabur komutanlarına kadar hemen herkesi dinleyip, ses kayıtlarını internete veren ’derin kulak’ın son hedefi eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 367 olayı ve Encümen-i Daniş’le ilgili iki kasedi daha önce yayınlanan Karadayı’nın son ses kaydı 28 Şubat’ın yıldönümünde Kanal 7’ye bağlı ‘Haber 7’ adlı internet sitesinde yer aldı.



Kritik dönemlerde bir kaset çıkıyor



Daha önce ortaya çıkan Karadayı’ya ait olduğu öne sürülen ilk ses kaydında, Anayasa Mahkemesi’nin tarafından iptal edilen Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yaşanan 367 tartışması ile ilgili olarak ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu’ya yönelik hakaretleriyle, silahlı kuvvetlerden beklentileri bulunuyordu. Karadayı’ya ait ikinci ses kaydında ise Encümen-i Daniş toplantılarına katıldığı öne sürülen emekli paşaların isimleri sayılıyor ve bu girişimin yaratacağı sonuçlar değerlendiriliyordu. Telefon ve ortam dinlemesi yoluyla elde edilen ses kayıtları, elde edenler tarafından konjonktür ve gündemdeki konular açısından gerekli görüldükçe kamuoyuna yansıtılıyor. Dinleme ve kayıt konusunda yaşanan örnekler şöyle:



TAŞKESEN’İN KAYITLARI: Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Reha Taşkesen: Taşkesen’in özel hayatına ilişkin bazı telefon görüşmelerinin kayda alındığına ilişkin haberler çıktı. Bunun üzerine Taşkesen istifa etti.



TEZİÇ’İN SES KAYDI: Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç: Teziç’in Genelkurmay’ın 27 Nisan muhtırasına ilişkin karşısındaki kişiyle yaptığı konuşmalar ve Gül’ün Cumhurbaşkanlığı’nın mutlaka engelleneceğine ilişkin yorumları internete düştü.



KOMUTANLARIN VİDEOSU: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Sağdıç: YouTube’a düşen ses kaydında, Sağdıç olduğu öne sürülen kişi, darbe imasında bulunuyor ve askerlerden oluştuğu izlenimi veren bir topluluğa konuşma yapıyordu. Sağdıç, Komutan konuşmasında ordunun her 20-25 yılda bir siyasilerin elinde yozlaşan sistemi tekrar rayına oturtmak zorunda kaldığını ve askerin gerektiği zaman gerekli reaksiyonları gösterebileceğini söylüyordu.



Hakkari Dağlıca Tabur Komutanı Yarbay Onur Dirik: PKK’nın baskın yaptığı Dağlıca taburunun komutanına ait ses kaydında, komutanlara ve bölgede halkına ağır hakaretler yer alıyordu.



Genelkurmay Plan Harekat Daire Başkanı Tümgeneral Kenan Koçak-Stratejik Araştırmalar ve Etüt Merkezi Başkanı Tuğgeneral Süha Tanyeri: Koçak ve Tanyeri’ye ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarında, sivil toplum örgütleri ve gazetecilerin kullanılması ve parayla satın alınacak akademisyenlerin yönlendirilmesi gibi konulardan bahsediliyordu.



ERUYGUR’UN 12’NCİ MAHKEME KAYDI: Mukaddes Eruygur: Emekli Orgeneral Şener Eruygur’un eşi Mukaddes Eruygur’un avukatının “Müvekkilime ait değil” dediği kayıtta, Mukaddes Eruygur olduğu iddia edilen kişi, eşinin yargılandığı İstanbul’daki ağır ceza mahkemelerinden bazıları için “bizden” ifadesini kullanıyordu. Ses kaydında ayrıca Eruygur’un tahliyesini sağlayan rahatsızlığına ilişkin de GATA’da görevli hakim albay Mehmet Nusret Demircan’ın sözleri yer alıyordu.



DOĞAN GRUBU’NUN TELEFON GÖRÜŞMESİ: Doğan Yayın Holding Başkan Yardımcısı Soner Gedik ile Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Akif Ulusoy: Doğan Grubu’na kesilen vergi cezasına ilişkin telefon görüşmesi de internete düştü.

