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Kim bu CHP'deki genel başkan yardımcısı?

CHP eski Parti Meclisi üyesi Savcı Sayan, Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Dinamit'te "Deniz Baykal'a kaset komplosu" davasına ışık tutacak çok çarpıcı iddialarda bulundu.

30 Ocak 2012 02:00

T24 - CHP eski Parti Meclisi üyesi Savcı Sayan, Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Dinamit'te "Deniz Baykal'a kaset komplosu" davasına ışık tutacak çok çarpıcı iddialarda bulundu. Savcı Sayan, şu anda CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan bir üst düzey yöneticisinin iş ortağı, kaset yayınlanmadan 3 ay önce Bülent Şahin isimli CHP üyesine "Baykal gidecek. Baykal'ın kasedi çıkacak" dediğini öne sürdü.
 
 
CHP'de şu anda genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan kişinin iş ortağının Deniz Baykal'la ilgili söylediklerini Bülent Şahin isimli kişinin kendisine telefonla söylediğini öne süren Savcı Sayan "Bülent Şahin'e Deniz Baykal'ın kasedinin çıkacağını söyleyen kişi şu anda CHP'de Genel Başkan Yardımcılığı yapan bir üst düzey yöneticinin yakınıdır. Bülent Şahin Beylikdüzü CHP İlçe Başkanlığı saymanı idi. Ama şu anda o görevde değil" dedi.
 


Yakında ortaya çıkacak


Savcı Sayan, moderatör Latif Şimşek'in ısrarlarına rağmen Deniz Baykal'a kaset komplosu yapılacağını önceden söyleyen kişinin ve iş ortağı olduğu CHP Genel Başkan Yardımcısının ismini vermedi ve gerçeklerin yakın zamanda ortaya çıkacağını söyledi.


 
Savcılar harekete geçsin


Programın konuğu CHP PM eski üyesi Korkmaz Karaca ise savcılara canlı yayında çağrıda bulunarak, olayın bu boyutuyla incelenmesini Savcı Sayan ve Bülent Şahin'in tanık olarak ifadesine başvurulmasını istedi.


 
İddiaları yalanladı


Savcı Sayan'ın iddialarından sonra canlı yayına bağlanan Bülent Şahin ise o kasetten haberi olsaydı Deniz Baykal'a yapılan komployu engelleyeceğini söyledi. Deniz Baykal'ın isminin bu şekilde gündeme gelmesinin yanlış olduğunun altını çizen Bülent Şahin "Benim tanıdığım bir genel başkan yardımcısı yok" dedi.
 


Kılıçdaroğlu B planıydı


Savcı Sayan, CHP hakkında çok önemli bir iddiayı da gündeme getirdi. Sayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Başkanlık koltuğuna oturtan Gürsel Tekin'in, Deniz Baykal'ın istifası sonrası genel başkanlık koltuğu ile ilgili bazı planlarını Önder Sav ve ekibinin bozduğunu öne sürdü. "Kemal Kılıçdaroğl'nun genel başkan olması Gürsel Tekin'in B planıydı" diyen Sayan, Gürsel Tekin'in A planını ise Önder Sav ekibinin bozduğunu öne sürdü. A planının yakında tüm gerçekleriyle ortaya çıkacağını kaydeden Sayan, A planında Gürsel Tekin'in değil başka bir isim üzerinde halen tartışıldığını da sözlerine ekledi.
 


Danıştay'da iki daire başkanı ve bir albay ikna etti


Beyaz TV'de yayınlanan tartışma programı Dinamit'in canlı yayınına bağlanan CHP eski MYK üyesi Savcı Sayan, Latif Şimşek’in ikna edildi haberini doğrulayan iddialarda bulundu. Savcı Şayan şu iddialarda  olayı tüm ayrıntılarıyla anlattı. Sayan CHP’de kaset skandalının ortaya çıkmasının ardından yaşanan gelişmeleri anlattı. Sayan canlı yayında şu sözleri söyledi:
 


Kılıçdaroğlu’na aday ol baskısı


Kılıçdaroğlu ile Büyük Sürmeli Oteli’ne giderken Ağrı İl Başkanı da yanımdaydı. O salonda bekledi. Ben yukarıda bir kata çıkarıldım. Odaya girdiğimde Kılıçdaroğlu ile birlikte dört kişi oturuyordu. Onlar yemek yerken bende çay kahve içtim. Orada bir buçuk-iki sata durdum. O zaman içinde oradaki dört kişi Kılıçdaroğlu’na “Mutlaka aday olmanız gerekir, bu partiye genel başkan adayı olmanız” şeklinde telkinlerde bulunuyorlardı.
 


Biz bu işi biliyoruz dediler


“Bende ısrarla öyle bir şeyin bu dönemde yanlış olacağını, Kılıçdaroğlu’nun çok çalışkan ve iyi bir partili olduğunu söyledim. Ama oradaki sohbetteki iki kişi bana dedi ki “Biz Danıştay’da daire başkanıyız. Bu işi iyi biliyoruz.” dediler. Diğer tarafta ise Şırnak Jandarma Alay Komutanı Aziz Ergen bey oturuyordu. Olay bundan ibarettir.”



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