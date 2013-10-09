'Kim botoksluysa o konuşsun'

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Trabzonspor Kulübü İbrahim Hacıosmanoğlu’nun "Başka başkanlar gibi botoks mu yaptırayım?" sözlerini kendisine aktaran yakın çevresine, “Ben bu botoks işine hiç girmediğim ve yaptırmadığım için, bu tip saçmalıkları da bugüne kadar hiç üstüme almadım. Kim botoks yaptırıyorsa, çıkıp o konuşsun” dediği iddia edildi.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Chelsea Kulübü’nün ev sahipliğinde bu akşam gerçekleşecek olan “Futbolun Liderleri” adlı panele davet edilen Galatasaray Kulübü Başkanı, dün Londra ’ya gitti. Aysal, Avrupa’daki dev ve önemli kulüp başkanlarının katılımı ile gerçekleşecek olan panele katılacağı ve burada bir de konuşma yapacağı için bugünkü Divan Kurulu toplantısına da katılamayacak.

Hacıosmanoğlu ne demişti?

İbrahim Hacıosmanoğlu kendisine “Kurtlar Vadisi” denilmesine sinirlenerek, “Ne yapayım gidip, başka başkanlar gibi botoks mu yaptırayım?” dedi. Hacıosmanoğlu’nun, Aysal’ı ima ettiği öne sürüldü. Hacıosmanoğlu, Başbakan Erdoğan ’ın verdiği destek ile ilgili de, “Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bizim ömrümüzden ona versin” dedi.

Hareketli Divan

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda İrfan Aktar başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30’da başlayacak. Toplantıda, güncel konularla ilgili görüşmeler yapılacak. Son günkü gelişmelerin ardından divanın hararetli geçmesi bekleniyor.

Mancini ocak ayını düşünüyor

Roberto Mancini, ocak ayına hazırlanıyor. Galatasaraylı futbolcuların ligin ilk yarısında kalan 10 haftada gösterecekleri performans, geleceklerini de yakından etkileyecek. Çünkü İtalyan teknik adam, sarı kırmızılı takımda beğenmediği futbolcuları tek tek yönetim kuruluna rapor edecek. Roberto Mancini’nin gözüne giremeyen oyuncular ile yolların ayrılması gündeme gelecek.

Ve Mancini, devre arasındaki Ocak ayı transfer döneminde takviyeleri bildirip Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu’na alınmasını istediği futbolcuları ve mevkiileri bildirecek.