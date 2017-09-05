T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kilyos'ta dalgalara kapılarak boğulan genç kız son yolculuğuna uğurlandı

İdris TİFTİKCİ /İSTANBUL,(DHA) Sarıyer'de akrabalarıyla birlikte girdiği denizde boğulan  19 yaşındaki Gaye Koçtürk son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı

05 Eylül 2017 18:02

İdris TİFTİKCİ /İSTANBUL,(DHA) Sarıyer\'de akrabalarıyla birlikte girdiği denizde boğulan  19 yaşındaki Gaye Koçtürk son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı. Kağıthane\'de bulunan Ulu Cami\'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Gaye Koçtürk\'ün annesi Ebru Nural, babası Ramazan Koçtürk ile arkadaşları ve yakınları katıldı. Gaye Koçtürk\'ün yakınları ve arkadaşları cenaze sırasında gözyaşlarına  hakim olamadı. 
Genç kızın tabutuna da duvak örtüldü. Kılınan cenaze namazının ardından, helalilik alındı. Gaye Koçtürk Yeni Ayazağa Mezarlığı\'nda toprağa verildi.  

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TİFTİKCİSarıyerGaye KoçtürkKağıthaneUlu CamiEbru NuralRamazan KoçtürkKılınanGaye Koçtürk Yeni Ayazağa Mezarlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24