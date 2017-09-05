Kilyos'ta dalgalara kapılarak boğulan genç kız son yolculuğuna uğurlandı

İdris TİFTİKCİ /İSTANBUL,(DHA) Sarıyer\'de akrabalarıyla birlikte girdiği denizde boğulan 19 yaşındaki Gaye Koçtürk son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı. Kağıthane\'de bulunan Ulu Cami\'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Gaye Koçtürk\'ün annesi Ebru Nural, babası Ramazan Koçtürk ile arkadaşları ve yakınları katıldı. Gaye Koçtürk\'ün yakınları ve arkadaşları cenaze sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Genç kızın tabutuna da duvak örtüldü. Kılınan cenaze namazının ardından, helalilik alındı. Gaye Koçtürk Yeni Ayazağa Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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