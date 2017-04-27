Kilyos açıklarında gemi kazası; Rus askeri gemisi battı, mürettebat kurtuldu

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde Kilyos açıklarında Rus savaş gemisiyle Togo bayraklı, canlı hayvan taşıyan bir yük gemisi çarpıştı. Mürettebatın kurtarılması için olay yerine İstanbul Kıyı Emniyeti'ne ait tahlisiye botları ve römorkörler intikal etti. Bölgede sis yüzünden kurtarma çalışmaları güçlükle yapılırken Kıyı Emniyeti ve Rusya Savunma Bakanlığı 78 personelin tamamının tahliye edildiğini duyurdu. Çarpışmanın ardından Rus askeri gemisi battı. Başbakan Binali Yıldırım, gemi kazası nedeniyle aradığı Rusya Başbakan Dmitri Medvedev'e üzüntülerini dile getirdi.

Kilyos'da Karadeniz açıklarında Rus istihbarat gemisi ile canlı hayvan yüklü kargo gemisi çarpıştı. 78 Rus askerinin Türk kıyı emniyeti tarafından kurtarıldığı belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Tass haber ajansına yapılan açıklamada, "27 Nisan’da Moskova saatiyle 11:53’de Karadeniz’in güneybatısında İstanbul Boğazı’nın 40 kilometre uzaklığında Karadeniz Filosu’nun Liman gemisi Aşot-7 ile çarpıştı" dendi. Yapılan açıklamada, mürettebattan yaralananın olmadığı ve mürettebatın kazadan sağ kurtulduğu belirtildi. Olay yerine Rus Karadeniz Filosu’nun gemileri yönlendirildi. Aynı zamanda An-26 uçağı da bölgeye gönderildi.

Kıyı Emniyeti açıklama yaptı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Liman' adlı Rus gemisinin saat 14.48 sularında battığı, 78 personelin kurtarıldığı belirtildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çarpışan gemilerden biri canlı hayvan taşıyan Togo bayraklı 81 metre uzunluğundaki "Youzarsıf H." diğeri ise Rus bayraklı istihbarat gemisi "Liman."

Yardım çağrısı üzerine İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen, kurtarma 3 römorkörü ile "KIYI EMNİYETİ 3", "KIYI EMNİYETİ 8" ve "KIYI EMNİYETİ 6" hızlı tahlisiye botları olay yerine sevk edildi.

Rus askeri gemisinde bulunan 78 personelden 63'ü Kıyı Emniyeti ekipleri, diğer 15'i ise "Youzarsıf H" gemisindeki mürettebat tarafından kurtarıldı. Rus askeri gemisinin bir süre sonra battığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti ekiplerince Sahil Güvenlik gemilerine teslim edilen Rus mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rus askeri gemisi battı

Çarpışma sonrası Rus istihbarat gemisinin yan yattığı belirtilmişti. Rus gemisi saat 14.48 itibarıyla battı.

Kazanın yaşandığı bölgede yoğun sis etkili oluyor.

1970'de görevlendirilmişti

'Liman' Polonya'da Sovyet döneminde inşa edildi ve 1970'de görevlendirildi. Genellikle silahsız, ancak bir radar istasyonu, bir hidroakustik dedektör ve diğer keşif ekipmanı, deniz gemileri ve denizaltıları izlemek için gerekli taşıyor. Liman gemisi, 21 Ekim 2016'da İstanbul Boğazı'ndan geçmişti. Sovyetler Birliği döneminde Polonya'da inşa edilen ve 1970 yılında göreve başlayan geminin 1.580 ton ağırlığında olduğu belirtiliyor.