"Kilosu Türkiye'de 25 liraya satılan çay, Almanya'da 11 lira" iddiasına ilişkin açıklama

ÇAYKUR bir kilogram turist çayının Almanya'da 11 lira, Türkiye'de 25.90 TL olduğu iddiasını değerlendiren Euro Gıda Şube Müdürü Onur Çimen, "ÇAYKUR Türkiye'de de Almanya'da da aynı fiyat tarifesini uygular. Market ekstra bir kampanyaya gitmiş olabilir" dedi.

Çayın Almanya'da 11 TL, Türkiye'de 25.90 TL olduğu iddiası sosyal medyada gündem olurken Berlin'in en büyük Türk marketini işleten Euro Gıda'nın şube müdürü Onur Çimen'den açıklama geldi.

Sözcü'den Can Mumay'a konuşan Çimen, "ÇAYKUR Türkiye'de de Almanya'da da aynı fiyat tarifesini uygular. Market ekstra bir kampanyaya gitmiş olabilir" diye konuştu.

Türkiye’de ihraç edilen çayda yüzde 8 KDV bulunuyor. Yani 25 lira 90 kuruşa satılan çay için 4 lira 66 kuruş KDV ödüyoruz. Böylece çayın ÇAYKUR’dan çıkış fiyatı 21 lira 24 kuruş oluyor. Bu çayın normal koşullarda Almanya’da 4.7 euro’dan satılması bekleniyor. Fakat çay 2.49 Euro’dan satılıyor. Almanya’da gıdada yüzde 7 KDV var.