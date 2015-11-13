Kilosu 5 liraya kadar çıkan patates bu yıl yüzleri güldürecek

Bu yıl kilogram fiyatı 5 liraya kadar çıkan patatesin gelecek sene uygun fiyatlarda raflarda olması bekleniyor. Türkiye'nin patates deposu olarak bilinen Niğdeliler bu sene hasadın iyi olduğunu belirtirken tezgahlarda fiyatı 1 liraya kadar düştü.

Türkiye'de patates üretiminde birinci sırada yer alan Niğde'de, bu yıl rekoltenin artmasıyla patatesin kilogramı pazar tezgahlarında 1 liraya kadar düştü. Niğde Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Veli Kenar, geçen yıl kış ve ilkbahar aylarında patatesin kilosunun manav ve marketlerde 5 liraya kadar çıkması nedeniyle bu yıl üreticinin patatese yöneldiğini ve ekim alanlarının 150 bin dönümden 173 bin dönüme çıktığını söyledi.

Yörede patates hasadının tamamlandığını ve rekoltenin ‘yüz güldürücü’ olduğunu dile getiren Kenar, fiyatların düştüğünü ve bunun tüketicileri mutlu edeceğini kaydetti. Geçen yıl yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle patatesin tarladaki fiyatının 1 liraya kadar çıktığını anımsatan Kenar, şöyle devam etti:

3-4 ton verim alınıyor

"Dekarda yaklaşık 3-4 ton verim alınıyor. Geçen yıl 600 bin ton ürün elde etmiştik, bu sezon ise 800 bin ton civarında rekolte oldu. Patates tarladan 50 kuruşa satıldı, depolardan da yine aynı fiyata satılıyor. Geçen yıl tarlada kilosu 1 liradan satılan patates, bu yıl pazarda 1 liraya kadar düştü. Rakamların değişmeyeceğini aynı seyirde devam edeceğini düşünüyorum. Patates bu yıl bol ve ucuz olacak.”

Kenar, üreticinin bu yıl maliyetinin altında satış gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Üretici, maliyetin altında sattığı için borcunu ödeyemiyor, önümüzdeki yıl ekim alanları otomatik olarak daralacak. Biz fiyatların dengeli olmasını istiyoruz. Patatesin kilogramının 3 liraya çıkmasını da maliyetin altında da satılmasını istemiyoruz" dedi.