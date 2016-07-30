Kilosu 3 bin lira olan peynirin sırrı eşek sütü!

Dünyanın en pahalı peyniri Sırbistan'da üretiliyor. Kilosu 2 bin 800 Türk lirası olan peynirin üretiminde eşek sütü kullanılıyor.

Sırbistan'da üretilen Pure adındaki peynir, 2 bin 800 Türk lirası fiyatıyla dünyanın en pahalı peyniri. Perakende fiyatı 3 bin liraya kadar çıkan peynir eşek sütünden üretiliyor. Peynirin sadece Sırbistan'daki Zasavica Tesisleri'nde bulunabileceği belirtiliyor.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre; bir litre peynir üretmek için 25 litre eşek sütüne ihtiyaç duyulduğu belirtilirken, bir litre eşek sütünün maliyeti ise 120 Türk lirası.

İşletmeci Slobodan Simic, çiftlikte 140 eşek olduğunu söylerken, sadece on ikisinin her zaman süt üretebildiğini ifade etti. Simic "Burada özel olan tüm dünyada eşek sütünden peynir üretebilen tek yer olmamız" diye konuştu.

Eşek sütünün tıbbi faydaları olduğuna inanılıyor. Anti-alerjik, düşük yağlı olan eşek sütü, ayrıca inek sütüne oranla 60 kat daha fazla vitamine sahip.

Eşek sütünden üretilen peynirinin bu derece pahalı olmasının sebebinin üretiminin çok az olması ve eşek sütünün maliyetinin çok pahalı olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.