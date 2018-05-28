T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kilosu 100 liradan satılıyor

Kadınlar, dağ çileğini, dağ ve fındık bahçelerinden topluyor

28 Mayıs 2018 19:49

Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde kadınların dağ ve fındık bahçelerinden topladığı dağ çileğinin kilosu semt pazarında 100 liradan satılıyor.

Fatsa'da kadınlar tarafından toplanan dağ çileği, semt pazarlarında satışa sunuldu. Kilosu 100 lira olan ve 100'er gram halinde satılan dağ çileğini toplayan kadınlar, "Dağlarda ve fındık bahçelerinde yetişen, kokusuyla olduğu kadar lezzetiyle de insanların damağına hitap eden organik dağ çileğini kendimiz reçel yapmak için topladık. Talep gelince de satıyoruz" diye konuştu.
 

ETİKETLER

dağ çileğiordufatsasemt pazarı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24