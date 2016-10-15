Kilolarca altın kiralık kasalarda unutuldu!

Sayıştay, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) ilişkin 2015 yılı denetim raporunda, bankaların kiralık kasalarında unutulan ve fona devredilen varlıklara ilişkin uyarıda bulundu. TMSF'ye devredilen kıymet sayısı 174 bine ulaştı.

Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, söz konusu varlıkların değerinin belirlenerek muhasebeleştirilmesini isteyen Sayıştay, müzelik ve etnografik olduğu için değeri hesaplanamayan ürünler için de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılması gerektiğine dikkat çekti.

TMSF de fona devredilen varlıkların, kurulan zamanaşımı Takip ve Yükleme Sistemi’ne girildiğini belirterek bu kıymetlerin türlerine göre tasnif edildiğini, fotoğraflarının çekildiğini ve tutanak tutulduğunu anlattı.

TMSF, bu kıymetlerin değer tespitinin uzman kişilerce yapılması gerektiğini ve uzun zaman alan bu işlemlerin de o takvim yılını aştığını kaydetti.

Mevzuata göre, bankalarda 10 yıllık zamanaşımına uğrayan her türlü varlık, yayımlanan ilana rağmen çekilmediği takdirde TMSF'ye gelir kaydediliyor.

Rapora göre, kasalarda unutulup fona devredilen varlıklar arasında altın, mücevher, senet, tahvil, kalem, para, çakmak, gümüş, pul ve hatıra paralar da yer aldı.

2015 yıl sonu itibarıyla, fona bin 745 adet altın, 5 bin 715 mücevherat, bin 73 tasarruf bonosu, 507 gümüş, 39 pul, 327 saat, 39 çakmak, 44 kalem ve 532 hatıra parası devredildi.

Fona devredilen varlıklar arasında, TL ve yabancı para, senetler, tahviller, bonolar da yer aldı. Böylece, fona devredilen toplam varlık adedi 174 bin 71 oldu.