Kilit partiden Peres'e Netanyahu önerisi

İsrail'de 10 Şubat'ta yapılan erken genel seçimlerin sonucunda kilit parti olarak ortaya çıkan sağdaki İsrail Evimiz (Yisreal Beytenu) partisinin lideri Avigdor Lieberman, Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e, Likud lideri Binyamin Netanyahu'yu koalisyonu kurmakla görevlendirmesini önerdi.



Lieberman, önerisini, Kadima'yı da içine alacak "geniş tabanlı bir ulusal birlik hükümeti" kurulması çerçevesinde yaptı.



Cumhurbaşkanı Peres, dün akşam seçim sonuçlarının resmen kendisine iletilmesinin ardından, seçimden 28 üyeyle ilk parti konumunda çıkan Kadima ve 27 üyeyle hemen ardından gelen Likud temsilcilerini kabul etmiş, her iki parti de kendi liderleri Tzipi Livni ve Binyamin Netanyahu'nun koalisyonu kurmasını istemişti.



Peres, İsrail yasaları uyarınca, koalisyon için kimi görevlendireceğine karar vermeden önce, parlamentoda temsil edilen tüm partilerin bu konudaki tavsiye ve değerlendirmelerini alıyor.



Bu sabah müzakerelerine devam eden Peres'in çalışmalarını akşam saatlerine kadar tamamlaması bekleniyor.



Lieberman, Peres'e, "Ancak geniş tabanlı bir koalisyon bağlamında Binyamin Netanyahu'yu öneriyoruz" dedi ve Kadima'nın da bu geniş tabanlı koalisyon hükümetinde yer almasını istedi. Lieberman, ancak her iki partinin liderlerinin koalisyona dönüşümlü başbakanlık yapmalarına karşı olduğunu vurguladı..



Lieberman'ın bu tercihinin Cumhurbaşkanı Peres'e koalisyonu kimin oluşturacağı yönünde büyük bir hareket alanı tanıyacağı yorumları yapılıyor.



Seçim sonuçlarının alınmasının hemen ertesinde başlayan gayriresmi koalisyon temasları sırasında da 120 üyeli İsrail parlamentosunda sağ partilerin ağırlığının, Netanyahu'ya daha fazla şans verdiği değerlendirilmişti.



Cumhurbaşkanı, Lieberman'dan önce Balad partisi temsilcilerini kabul etti. Balad partisi Başkanı Cemal Zahalka, partisinin başbakanlık için herhangi bir aday ismi belirtmediğini bildirdi. Zahalka, Livni'nin liberalizmi değil, daha çok "Liebermanizm"i temsil ettiğini söyledi.



İşçi Partisi Başkanı Ehud Barak da Peres'le görüşmeden önce parti grubunda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanına herhangi bir başbakan adayı önermeyeceklerini belirtti. Barak, "Başbakanlık için Lieberman'ın tek belirleyici olması halinde, resmin oldukça karışık ve endişe verici olduğunu" ifade etti.



Knesset'in sol partilerinden Meretz de cumhurbaşkanlığına giderken, ne Livni ne de Netanyahu'yu önereceklerini bildirdi.



Parlamentonun yeni partilerinden Habayit Hayehu (Yahudi Evi), desteklerinin Netanyahu'dan yana olduğunu duyurdu. Parti Başkanı Daniel Hershkowitz, partisinin İsrail Evimiz partisinin talepleri karşısında Likud ile bir uzlaşma içinde olduklarını belirterek, "Lieberman bir Siyonist partinin lideri ve onlarla huzur içinde yan yana oturabileceğimiz inancındayım" dedi.



Öte yandan Lieberman'un Netanyahu'yu işaret etmesi, Kadima yetkililerini şaşırtmazken, Likud partisinde memnunlukla karşılandı.



Kadimalı İçişleri Bakanı Meir Şetrit, Lieberman'ın tercihini sürpriz olarak değerlendirmediklerini söylerken, "Başından bu yana Lieberman'ın kararının ne olacağını biliyordum. Niye herkes şaşırdı anlamıyorum" dedi.



Kadima milletvekillerinden Yisrael Katz ise parti lideri Livni'nin şimdi Netanyahu liderliğindeki bir koalisyona katılıp katılmama yönünde bir karar vermesi gerektiğini belirtti.



Likud ise yaptığı açıklamayla memnuniyetini dile getirirken, partinin İsrail Evimiz'in ön koşuluna bakmaksızın, geniş tabanlı bir hükümet arayışında olacağını kaydetti.



Açıklamada, Netanyahu'nun, İşçi Partisini koalisyona katılması için ikna etmeye çalışacağı, Netanyahu ile Livni arasında yakında bir toplantının da yapılacağı bildirildi.