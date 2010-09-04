'Kilit isim’ serbest

T24 - KPSS sorularını “Sana bir hediyem var” diyerek Ispartalı Baki Saçı’ya gönderdiği iddia edilen Berat Koşucu Ankara’da yakalandı. Savcı tarafından sorgulanan Koşucu serbest bırakıldı.



Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) soruların çalındığı ve kopya çekildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, soruları Isparta'da yaşayan Baki Saçı’nın e-posta adresine gönderdiği öne sürülen Berat Koşucu, bu sabah Yenimahalle’de gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan tarafından yaklaşık 1,5 saat sorgulanan Koşucu, serbest bırakıldı.



İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen zanlının, ''Soruları ele geçirmediğini ve kimseye de soru göndermediğini'' ileri sürerek ''Ben kimseye 'hediye' göndermedim'' dediği öğrenildi.



Açıköğretim Fakültesinde okuduğunu ve asgari ücretle çalışan biri olduğunu belirten Koşucu’nun KPSS ile ilgisinin bulunmadığını ve sınava da girmediğini söylediği kaydedildi.



Baki Saçı’yla birlikte Yalvaç Atatürk Lisesi’ni bitiren Berat Koşucu’nun Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği’nin “bilgi işlem sorumlusu” olduğu belirtildi.



Koşucu’nun bir sosyal paylaşım sitesinde CHP karşıtı gruplara üye olduğu, Gülen cemaatiyle ilgili sayfaları izlediği de öne sürülmüştü.



