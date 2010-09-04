T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Kilit isim’ serbest

KPSS sorularını e-posta yoluyla dağıttığı iddia edilen Berat Koşucu, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

04 Eylül 2010 03:00

T24 - KPSS sorularını “Sana bir hediyem var” diyerek Ispartalı Baki Saçı’ya gönderdiği iddia edilen Berat Koşucu Ankara’da yakalandı. Savcı tarafından sorgulanan Koşucu serbest bırakıldı.
 

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) soruların çalındığı ve kopya çekildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, soruları Isparta'da yaşayan Baki Saçı’nın e-posta adresine gönderdiği öne sürülen Berat Koşucu, bu sabah Yenimahalle’de gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan tarafından yaklaşık 1,5 saat sorgulanan Koşucu, serbest bırakıldı.


İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen zanlının, ''Soruları ele geçirmediğini ve kimseye de soru göndermediğini'' ileri sürerek ''Ben kimseye 'hediye' göndermedim'' dediği öğrenildi.


Açıköğretim Fakültesinde okuduğunu ve asgari ücretle çalışan biri olduğunu belirten Koşucu’nun KPSS ile ilgisinin bulunmadığını ve sınava da girmediğini söylediği kaydedildi.


Baki Saçı’yla birlikte Yalvaç Atatürk Lisesi’ni bitiren Berat Koşucu’nun Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği’nin “bilgi işlem sorumlusu” olduğu belirtildi.


Koşucu’nun bir sosyal paylaşım sitesinde CHP karşıtı gruplara üye olduğu, Gülen cemaatiyle ilgili sayfaları izlediği de öne sürülmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24