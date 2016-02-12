Kilis'ten sonra Gaziantep de Nobel Barış Ödülü'ne adaylığını ilan etti

GaziAntep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent için hazırlanan yeni logonun tanıtımını yaptığı toplantıda, Gaziantep’in de Nobel Barış Ödülü’ne aday olduğunu duyurdu.

Milliyet'te yer alan habere göre; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, sanayi ve ticaret odaları ile önemli paydaşların dahil edilerek yapılan logonun tanıtımına, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurlu Başkanı Asil Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, SANKO Üniversitesi Rektörü Ahmet Sınav’ın yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Gaziantep için hazırlanan yeni logonun tanıtımı, Gaziantep Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep için hazırlanan yeni logonun tanıtımı yaptığı toplantıda, Nobel Barış Ödülü için imza verdiklerini duyurdu. Yeni logosunda Gaziantep, ’Türkiye’nin üretken insanları, görülesi, yaşanılası ve daha üretken bir şehir’ olarak konumlandırılırken, kentin tarih boyunca her zaman üretken olduğuna dikkat çekildi. Büyükşehir Belediyesi başkanlığında, valilik, sanayi ve ticaret odaları ile önemli paydaşların tümünün dahil edilerek hazırlanan logo, havaalanı terminalinde, tramvay ve otobüslerde Büyükşehir Belediyesinin projelerinde ve yerel meslek odalarının tanıtımında kullanılabilmesi amacıyla 8 farklı şekilde tasarlandı.



"Gaziantep Nobel'i hak ediyor"



Hazırlanan logoların içerisinde, Antep fıstığı, baklava, hayvanat bahçesi, ulaşım, kebap, Gaziantep aşkı, el sanatı, organik simgeler de yer alıyor.

Gaziantep’in yeni logosunun tanıtımında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yeni bir yolculuğa çıktığını söyledi. Gaziantep’in de Nobel Barış Ödülü’ne adaylığını açıklayan Şahin, "Bize ait bir rengimiz olsun. bize ait bir logomuz olsun. Bize ait, bir müziğimiz olsun. Bizim zaten büyük hikayemiz var. Bunun filmi olsun dedik. Daha önce UNESCO mutfak ödülünü aldık. Dünyada uluslararası birgazete, diyor ki Gaziantep, yedi büyük rekabet eden şehri, hem de dünyanın en eski yirmi şehirlerindendir. O yüzden, Sayın Valimle bütün hemşehrilerimle, 2 milyonun sorumluluğunu alarak, ensarlık muhacir noktasında, büyük bir sınavdan geçtik. Bugün Sayın Valimle beraber, yeni bir şeye imza attık. bu rakamda sizin zaferiniz. Suriyeli çocukları eğer Suriye’de okusaydı,eğitim oranları, yüzde 85 olacaktı. Siz, çocuklarınızı Suriyeli çocuklarla aynı okula gönderdiniz. Biz bugün Nobel’e başvurduk. Gaziantep, Nobel’i hakkediyor dedik. Allah’ın izniyle, bu sene olmazsa, seneye aynen Gastronomi gibi, Nobel’le ilgili de hedefimize ulaşacağız. Çünkü, bizim yetişmiş insanımız var" ifadelerini kullandı.





"Avrupa ülkeleri 'silah kullanalım mı, kullanmayalım mı' tartışmasında"



Vali Yerlikaya şunları kaydetti:

"Az önce başkanımız da bahsetti. Komşu vilayetimiz, kendi nüfusu kadar bir nüfusu, muhacir etmekle ilgili başvurdu. Daha doğrusu kendisi başvurmadı. birileri, onların o hizmetlerini onur etmek için, dünyaya haykırmak için başvurdu. Şimdi Avrupa ülkelerinde, bunlar geçerken, artık silah kullanalım mı, kullanmayalım mı, tartışmasını yapıyor. Biz ise komşuluk hukuku gereği, devletimiz, hükümetimizin almış olduğu politika gereği, şu anda şehrimizde 350 bin nüfusluk Suriyeli kardeşlerimiz var. Biz şu anda ensarlık görevimizi yerine getiriyoruz. Bizde şöyle bir farkındalık oluşturduk. Bizim şehrimizde, ilkokul, ortaokul, lise ve okuyan muhacir çocuklarını, Suriyeli yavruların yüzde 60’ına yakın 4. sene bitmeden, okullaştırdık. Ama bunlar içerisinde ilkokul birinci sınıfa başlama oranı, az önce başkanımız 3 rakam eksik söyledi. yüzde 98’dir.

Bu rakam Özgür Suriye Ordusunun Başbakanı yapmış olduğumuz toplantıda el kaldırdı. Buyurun dedim. Dedi ki bizim ülkemizde, ilkokuldaki, okullaşma oranı en son, yüzde 85’ti dedi. Biz bunu nasıl başardık, Biz bunu birileri bize aferin desin Nobel versin diye yapmadık. Allah için yaptık. Allah razı olsun diye yaptık. Dolayısıyla, 48 okulumuzu paylaştık. öğleden önce, sabahleyin erken saatlerinde,bizim çocuklarımızı, öğleden sonra Suriyeli çocukları okullara gönderdik. Yarısı benim, yarısı senin. 2016’da daha iddialıyız. hedefimiz, amacımız daha büyük. Hükumetimiz, o çocukların okullarda tam gün eğitim yapması için para gönderiyor."



Daha önce de Yunan adaları sakinleri ve Kilis Nobel Barış Ödülü'ne aday adayı gösterilmişti