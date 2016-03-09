Kilis'teki roketli saldırıda çocuğunu kaybeden baba: Mert annesine hediye aldı, veremeden öldü

Suriye'de IŞİD denetimindeki bölgeden atılan roket mermilerinin Kilis'e düşmesiyle yaşamını yitiren 3 çocuk annesi 54 yaşındaki Sıdıka Mavzer ile 5 yaşındaki Mert Özkan, gözyaşları arasında törenlerle son yolculuklarına uğurlandı. Patlamada yaşamını yitiren Mert Özkan'ın aldığı, ancak veremediği hediye fuları boynundan düşürmeyen ve durmadan öpen annesi Mevlüde Özkan, "Benim oğlumun canını alanlar yaşatılmasın" diye ağıt yaktı. Baba İbrahim Özkan ise, "Mert annesine hediye aldı, veremeden öldü" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre; Suriye’nin IŞİD denetiminde olan Türkiye sınırına 20 kilometre uzaklıktaki Bab bölgesinden dün saat 14.00’ten itibaren bir saat süreyle ateşlenen 8 roket mermisi, sınırı aşarak Kilis’in 4 ayrı mahallesine düştü. Roketlerden 6’sı boş arazilere düşerken, 2 roket ise yerleşim alanlarına düşerek patladı. Patlamalarda Sıdıka Mavzer evinin önünde vücuduna isabet eden şarapnel parçaları ile yaşamını yitirdi.

Bir diğer patlayan roket ise İbrahim Özkan’ın kullandığı otomobile isabet etti. İbrahim Özkan’ın yaralanmadığı patlamada şarapnel parçaları, otomobilde bulunan oğulları 5 yaşındaki Mert ile 8 yaşındaki Utku Özkan’a isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kardeşlerden Mert Özkan , ilk müdahale sonrası ambulansla sevk edildiği Gaziantep’e götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. Mert’in öldüğü patlamada yaralanan ve tedavisi halen Kilis Devlet Hastanesi’nde devam eden Utku Özkan’ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Dün yaşanan patlamalarda yaralanan ve hastaneye götürülen adı öğrenilemeyen bir kişi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cenaze törenlerinde yoğun önlem

Suriye tarafından gelen roketlerle yaşamını yitiren Sıdıka Mavzer ve Mert Özkan için bugün cenaze töreni düzenlendi. Çekmeceli ve Selma Solmaz Camilerinde düzenlenen cenaze törenleri öncesi cami ve çevresinde polisler yoğun önlem aldı. Çelik yelekli olarak görev yapan polisler, camiye gelenleri üst aramasından geçirdikten sonra içeri aldı.

"Mert annesine hediye aldı, veremeden öldü"

Yaşamını yitiren Mert’in, patlamadan önce babası ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle annesi Mevlüde Özkan’a hediye olarak kırmızı renkli bir fular aldığı ancak veremediği öğrenildi. Ölümü ile annesini kahreden Mert’in aldığı hediyeyi ise baba İbrahim ile yeğenlerinin verdiği hediyeyi anne Mevlüde Özkan, cenaze töreni boyunca boynunda taşıdı.

Hediye fular ve oğlunun nüfus cüzdanını öptü

Gözyaşlarına boğulan ve yakınları tarafından teselli edilen Mevlüde Özkan, oğlunun cenaze namazının kılındığı Selma Solmaz camisi önündeki boş alanda ağıt yaktı. Oğlunun nüfus cüzdanı ile kendisine veremediği hediye kırmızı fuları sık sık öperek koklayan Mevlüde Özkan, ağıtlar yakarak Suriye’deki savaşa isyan etti.

"Oğlumun canını alanı yaşatmasınlar"

Sık sık "yavrum kurban olurum sana" diye gözyaşı döken acılı annenin “Annem kalk gel, yavrum annene gel” sözleriyle etrafında bulunanları ağlattı. Oğlunun daha 5 yaşında olduğunu ve doyamadan hayata veda ettiğini söyleyen anne Mevlüde Özkan şöyle dedi:

“Yavrum kurban olurum sana. Taş taş üstünde kalmasın orada, yıksın, talan etsinler, duman etsinler. Oğlumun canını alanı yaşatmasınlar. Herkes gitsin savaşa, parçalasın, mahvetsinler oğlumun canını alanları. Benim kuzumu aldılar, benim kuzum 5 yaşındaydı. Ben nasıl ederim kuzum olmadan yaşayamam. Hiçbir şeye doymadan gitti yavrum, her şeye aç gitti. Oy nasıl ederim ben. Taş taş üstünde koymasın, Cumhurbaşkanı’ndan rica ediyorum. Gerekirse ben de silah alır giderim, yavrumun kanı yerde kalmasın. Herkes unutuldu gitti, benim yavrum unutulmasın. Benim ateşim içimde kavrulur. Oy benim oğlum gitti, topraklara verdim ben. Oğlum dün bana anneler günü için hediye fular aldı. Babasıyla almışlardı, kendisi veremedi yeğenim gözü yaşlı verdi oğlumun hediyesini. Kendisi sevinçli sevinçli veremedi. Annem kalk da gel yavrum.”

Babası gözyaşlarıyla veda etti

Öğle namazının ardından küçük Mert için düzenlenen cenaze törenine; Kilis Valisi Süleyman Tapsız, Emniyet Müdürü Candemir Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, Özkan ailesinin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Cenaze töreni öncesi yeğenleri ile birlikte camiye gelen Mert Özkan’ın babası İbrahim Özkan, “Devletime şan, şeref olsun şehidimin kanı” dedi. Kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına taşınıdı. Bu sırada gözyaşına boğulan baba İbrahim Özkan’ı yakınları teselli etti. Cenaze aracına konulan küçük çocuğun tabutuna anne Mevlüde Özkan sarıldı ve mezarlığa kadar ayrılmadı.

3 çocuk annesi kadının yakınları tabuta kapandı

Patlamada hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Sıdıka Mavzer için de Çekmeceli Cami’sinde tören düzenlendi. Cenaze öncesi yakınları Türk bayrağına sarılı Sıdıka Mavzer’in tabutuna kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, bürokratlar ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından 3 çocuk annesi kadının tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Ölen kadının eşi Yaşar Mavzer ile çocukları ise cenazeye katılanlar tarafından teselli edildi.

Patlamada yaşamını yitiren Sıdıka Mavzer ile Mert Özkan, cenaze namazlarının ardından götürüldükleri Kilis Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Top sesleri gelmeye devam ediyor

Öte yandan dünden itibaren roketlerin atıldığı bölgeye sınırda konuşlu topçu birliklerinin Fırtına obüsleri ile yaptığı ve gece boyu süren misilleme bugün de devam etti. Sınırdaki birliklerin Suriye tarafındaki IŞİD hedeflerine obüsler ile top atışı yapmayı sürdürdü. Obüslerin top atışlarının sesleri Kilis’ten de duyulmaya devam ederken, sınır hattındaki güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı öğrenildi.