Kilis'te uyuşturucuya 2 tutuklama

KİLİS,(DHA)- KİLİS\'te, polis tarafından 3 adrese düzenlenen operasyonda 6 kilo 425 gram kubar esrar, 63 uyuşturucu hap ve tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2\'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmayla Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla M.P., Z.P. ve M.Y.\'nin evlerine eş zamanlı operasyon yaptı. Aranan evlerde 6 kilo 425 gram kubar esrar, 63 uyuşturucu hap, av tüfeği ve 20 fişek ele geçirilirken, M.P., Z.P. ve M.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.P. ve M.Y., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklanırken, M.P. ise kontrol adli şartıyla serbest bırakıldı.



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