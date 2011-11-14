-Kilis'te terör örgütü operasyonu KİLİS (A.A) - 14.11.2011 - Kilis'in Elbeyli ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları ve yasa dışı yollardan sınırı geçerek Türkiye'ye giriş yaptıkları bildirilen 5 kişi ile bu kişilere yardım ettikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Kilis Vali Vekili Erkan Çapar, yaptığı yazılı açıklamada, 12 Kasım 2011 tarihinde, ilçeye bağlı Beşeriye köyü sınır bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından sınırdan kaçak giriş yapan 5 kişi ile bu kişilere yardım etmek amacıyla bölgeye gelen 3 kişi olmak üzere toplam 8 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını belirtti. Çapar, açıklamada şunları kaydetti: ''Sınır bölgesinde Suriye'den yasa dışı yollarla giriş yapan D.A, E.A, Ç.T, E.Ş ve H.Y ile bu kişileri karşılamak için iki otomobil ile birlikte bölgeye gelen Y.K, M.K ve S.Y jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Terör örgütüne üye olma, terör örgütü amaçlı propaganda yapma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddiaları, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçlarından ele geçirilen 8 zanlı hakkında adli tahkikata başlanılmıştır.'' Gözaltına alınan zanlılardan, D.A, E.A ve Ç.T'nin kadın olduğu ve bir süreden beri Suriye'de eğitim aldıkları öğrenildi. Açıklamada, vatandaşların huzur ve güveninin teminatı için Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.