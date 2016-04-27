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Kilis'te Suriye'ye bakan sınıflarda sınav yapılmayacak

18 Ocak'tan bu yana 45 roketatar mermisi isabet eden Kilis'te, yaklaşık bin öğrenci TEOG'a girecek

27 Nisan 2016 11:59

İki gün sürecek Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) maratonu bugün başlayacak. Sınava girecek öğrencilerin bekleyişi devam ederken son 4 aydır Suriye’den atılan füzelerin hedefi olan Kilis’te de yaklaşık bin öğrenci füzelerin gölgesinde TEOG’a girecek. Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü’nden okul müdürlerine gönderilen mesajda, çocukların Suriye tarafına bakan sınıflarda sınava alınmaması istendi. Duruma tepki gösteren Eğitim Sen Kilis Şube Başkanı Özgür Çakmak, “Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü, müdürlere yolladığı cep mesajında, '27-28 Nisan 2016 TEOG’ta sınav salonu olarak kuzeye bakan sınıfların kullanılmasını rica ederim' dedi. Yani öğrencilerin sınav salonlarını Suriye’ye bakmayan tarafta oluşturun demek istiyorlar.” diye konuştu.

Yarına Bakış'tan Süleyman Kayhan'ın haberine göre, Eğitim Sen Kilis Şube Başkanı Özgür Çakmak, 'MEB’in Kilis’te TEOG için kayda değer hiçbir önlem almadığını' savundu. "Kilis’e ne zaman füze atılacağı belli değil" diyen Çakmak, şöyle konuştu:

“Kilis’e ne zaman füze atılacağı belli değil. Bir koruma önlemi yok. Çocukların aklında ‘Acaba ne zaman bomba düşecek’ diye bir düşünce var. Bu süreçte doğru düzgün eğitim de alamadılar zaten. Bu çocuklar yarın girdiği sınavda da aynı kaygıları taşıyacaklar. Performanslarını etkileyecek. Bakanlığın da bunu görmezden gelmesi şaşırtıcı. Birçok toplantı oluyor ama buradaki yerel yöneticiler bakanlığa ‘Bir sorun yok, her şey yolunda eğitim devam ediyor’ şeklinde yansıtınca Bakanlık da bu duruma önlem alma gereği duymadı.”

 

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