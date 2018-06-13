Kilis'te şiddetli yağış etkili oldu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS\'te etkili olan şiddetli yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken, yollarda su birikintileri oluşunca sürücüler, zor anlar yaşadı.

Kentte öğleden sonra aniden başlayan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşunca sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bayram öncesi alışverişe çıkan kent sakinleri de yağmura hazırlıksız yakalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nce Hatay, Kilis, Gaziantep\'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Osmaniye\'nin Toprakkale ilçesinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli kuvvetli yağış uyarısında bulunularak, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.



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