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Kilis'te selin izleri siliniyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te dün kuvvetli yağış sonrası meydana gelen selin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

12 Mayıs 2018 17:25

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te dün kuvvetli yağış sonrası meydana gelen selin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Kentte dün öğleden sonra etkili olan kuvvetli yağış, Gaziantep karayolunda sele neden oldu. Karayolu ulaşıma kapanırken, araçlar sürüklendi, içerisindekiler zor anlar yaşadı. Sel suyunun çekilmesiyle Valilik Kriz Merkezi ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlatılırken, meydana gelen tahribat da gün yüzüne çıktı. Sele kapılıp hasar gören araçların kaldırılması için de çalışma başlatıldı.
DONDURMA FABRİKASINDA BÜYÜK HASAR
Kentteki bir dondurma fabrikası da sel nedeniyle zarar gördü. Sel sularının makineleri sürüklediği dondurma fabrikasında yaklaşık 1 milyon 560 bin liralık zarar olduğu belirtildi. Dondurma fabrikasının sahibi Ahmet Toprak, zararlarının çok büyük olduğunu ifade ederek, \"Allah\'tan gelene şükürler olsun. Kilis\'i bombalardan sonra bu kez de sel vurdu. İşyerimizin sigortası yoktu. Büyük zararımız var\" dedi.
Sel nedeniyle Kilis Belediyesi\'ne ait Sölgütlüdere Sosyal Tesisleri\'nde çalışanlar ise yaşadıklarını anlattı. Büyük endişe yaşayan çalışanlar, havanın bir anda kararıp yağışın aniden bastırdığını ifade etti.

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