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Kilis'te sahte içkiye 2 tutuklama

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, metil alkol zehirlenmesi tanısıyla hastaneye başvuran 11 kişiden birinin ölmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı

20 Eylül 2017 14:54

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te, metil alkol zehirlenmesi tanısıyla hastaneye başvuran 11 kişiden birinin ölmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.
Son bir ay içerisinde Kilis\'te, sahte alkol kullandıkları sırada zehirlenen 11 kişi hastanalere başvurdu. Sahte alkol içenlerden biri ölürken, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 4 kişinin yakınları ile taburcu olan 6 kişinin polis tarafından ifadesine başvuruldu. Polis, bilgisine başvurduğu kişiler ve yaptığı araştırma sonunda kentte sahte içki üreterek satışı yapılan bazı işyerlerine baskın düzenledi. Sahte içki ele geçirilen işyerlerinde gözaltına alınan A.T. ile M.C.K., sorgulamalarının ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

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