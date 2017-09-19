Kilis'te sahte içki operasyonu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS\'te, son 1 ay içerisinde sahte içkiden 1 kişinin ölmesi, 10 kişinin de zehirlenmesinin ardından polis tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kilis Devlet Hastanesi\'ne, son 1 ay içerisinde başvuran ve sahte içkiden zehirlendiği saptanan 1 kişi öldü. 4 kişinin halen yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen zehirlenme olayının ardından polis, taburcu olanlar ve zehirlenenlerin yakınlarının bilgisine başvurdu. Yapılan araştırmanın ardından polis, kentte sahte içki satışı yapılan 4 adresi belirledi. Polis, bu sabah kentin farklı noktalarındaki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda M.İ.B. isimli şüpheliyi gözaltına alan polis, işyerlerinde yaptıkları aramalarda pet şişeler içerisinde sahte alkol ile sahte alkol üretiminde ve satışında kullanıldığı değerlendirilen notlar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgulanmasına başlanırken, olayla ilgili 2 kişinin ise aranmasına devam edildiği bildirildi.



FOTOĞRAFLI