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Kilis’te roketlerin hedefinde okula gidemeyen öğretmene devamsızlık cezası

Ekici, Kilis Valisi'nin "Abdestsiz dışarı çıkmayın" sözlerini de hatırlattı

26 Haziran 2016 22:41

CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Kilis’te Nisan-Mayıs aylarında peş peşe düşen roketler nedeniyle okullarına gidemeyen öğretmenlere verilen devamsızlık cezalarını TBMM gündemine taşıdı. Kilislilerin can korkusu yaşadığı, Vali’nin “abdestsiz dışarı çıkmayın” dediği süreci hatırlatan Ekici, Milili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a, “İşyerlerine gidemeyen veya rapor ve mazeret izni kullandıkları gerekçesiyle hakkında idari inceleme veya soruşturma başlatılan personel sayısı kaçtır” diye sordu.

CHP’li Ekici’nin soru önergesi şöyle:

Suriye sınırına yalnızca 5-6 kilometre mesafede olan Kilis, Ocak ayından bu yana sınırın karşı tarafından atılan roketlerin hedefi olmuş, bu süre zarfında gerçekleşen 80'den fazla roket saldırısında 21 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca vatandaşımız ve sığınmacı da yaralanmıştır. Roket saldırılarının yoğunlaştığı Nisan ve Mayıs aylarında şehirde hayat felce uğramış, evlerinde dahi can güvenliği olmadığını düşünen ve imkânı olan on binlerce Kilisli çareyi başka şehirlere gitmekte bulmuştur.

 Nitekim bu olumsuzluklar kentteki devlet kurumlarını ve bu kurumlarda çalışan personeli de aynı derecede etkilemiş; roket saldırılarının yoğunlaştığı dönemde özellikle sağlık ve güvenlik kurumları haricindeki diğer kamu kurumlarının personeli izin veya rapor alarak kentten uzaklaşmışlardır. 

Bu süreçte resmi olarak tatil edilmese de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında da eğitim fiilen durmuştur. Kendilerinin ve çocuklarının can güvenliğinden endişe eden ailelerin çocuklarını okullarına göndermediği, dönemin Valisi Süleyman Tapsız'ın Kilislilere “abdestsiz dışarı çıkmayın” dediği, insanların kenti terk etmek zorunda kaldığı günlerde, bu okullarda görev yapan eğitimcilerin tamamına yakınının mazeret izni ve rapor kullandıkları bilinmektedir. O dönem can güvenliklerini bu şekilde sağlayan eğitimcilerin, roket saldırılarının yoğunlaştığı günlerde okullarına gitmemeleri nedeniyle veya aldıkları rapor ve kullandıkları mazeret izinleri ile ilgili haklarında idari soruşturma başlatıldığı, bazılarına cezalar verildiği belirtilmektedir.

- Kilis'te roket saldırılarının arttığı ve ailelerin çocuklarını okula dahi göndermediği günlerde, , işyerlerine gidemeyen veya mazeret izini ya da rapor kullanan kurum personeli ile ilgili herhangi bir idari inceleme yapılmakta mıdır?

- Kilis’in roket saldırısı altında olduğu günlerde, can korkusuyla evlerinden dahi çıkamadıklarından, işyerlerine gidemeyen veya rapor ve mazeret izni kullandıkları gerekçesiyle hakkında idari inceleme veya soruşturma başlatılan personel sayısı kaçtır?

- Söz konusu inceleme/soruşturmaların kaçı cezai yaptırımla sonuçlanmıştır? Bunların gerekçeleri nedir?

- Tüm Kilislilerin can korkusu yaşadığı, Vali’nin “abdestsiz dışarı çıkmayın” dediği, öğrencilerin okula gidemediği günlerde eğitimcilerin işe gitmediği için cezalandırılması adil, makul, doğru bir uygulama mıdır?

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