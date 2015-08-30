Kilis'te polise çelenge geç selam verdin cezası

Kilis’teki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında, valilik çelenginin sunumu esnasında bir polisin geç selam vermesi üzerine tören bitiminde polislere 40 dakika boyunca selam ve çelenk sunumu tekrarı cezası verildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Atatürk Anıtı'na valilik çelengini Vali Süleyman Tapsız ile birlikte 2 polis sundu.
Polislerden birinin bir anlık dalgınlıkla geç selam vermesi dikkat çekti.
Geç selam veren polis memurunu fark eden İl Emniyet Müdürü Candemir Özdemir, polis memurlarına Cumhuriyet Anıtı'nda 40 dakika boyunca ceza olarak algılanacak şekilde çelenk sunumu tekrarı yaptırdı.
Polislerin 40 dakikalık çelenk sunum cezasını çevredeki vatandaşlar da şaşkınlık içinde izledi.