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Kilis'te 'Özel Güvenlik Bölgesi' kararı 15 gün daha uzatıldı

Kilis'te 18 Ocak tarihinden bu yana düzenlenen saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetmişti

21 Mayıs 2016 00:52

Kilis Valiliği, Suriye sınırında 15 gündür uygulanan “Özel Güvenlik Bölgesi” uygulamasının 15 gün süreyle ikinci kez uzatıldığını duyurdu.

18 Ocak’tan bu yana Kilis’e IŞİD denetimindeki Bab bölgesinden atılan Katyuşa füzelerinden dolayı 21 kişi yaşamını yitirdi.

Valilik’ten yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade edildi: “Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; Şehit Asb.Kd.Çvş. Yalçın Nane Hudut Karakolu’nun geri bölgesi ile Öncü Hudut Karakolu’nun geri bölgesinde 20 Mayıs 2016 günü saat 08.00’den başlayıp, 03 Haziran 2016 günü saat 17.00′ de bitecek şekilde 15 gün ek süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir.”

 

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