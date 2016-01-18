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Dünya
Deutsche Welle

Kilis'te okulda patlama

Suriye sınırındaki Kilis'te bir okulun bahçesine roket mermileri düşmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu bildirildi. Mermilerin IŞİD mevzilerinden fırlatıldığı öne sürüldü.

18 Ocak 2016 15:04


Suriye sınırındaki Kilis'te bir okulun bahçesine bu sabah saatlerinde roket mermisi düşmesi sonucu patlama meydana geldi. Okulda hizmetli olarak görevli bir kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralılar olduğu bildirildi. Anadolu Ajansı yaralı sayısını 3 olarak bildirirken, Valilik'ten yapılan açıklamada ise patlamada 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Reuters haber ajansı, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde roket mermilerinin Suriye'deki IŞİD mevzilerinden fırlatıldığını kaydetti.

"Kilisliler sakin olsunlar"

NTV kanalı, yaralıların hastaneye götürülürken görüldüğü görüntülerine yer verdi. NTV yayınına bağlanan Kilis Belediye Başkanı, kanala açıklamasında kent sakinlerini provokasyonlara karşı uyardı. Kara, ''Okullar boşaltıldı. 2 havan mermisinden fazla olduğunu düşünüyoruz. Havan mermilerinin güneyden geldiği gözüküyor. Halk provokasyona izin vermemeli. Kilisliler lütfen sakin ve sessiz olsunlar. Evlerine çekilsinler evlerinde otursunlar. Olay mahalline gittim bir iki tane de olsa seslerini yükselten olayı şöyle yapalım böyle yapalım diyenler var lütfen bunlara meydan vermesinler. Kilis halkı kendine yakışanı yapsın'' dedi.

Valilik açıklaması: 1 kadın görevli öldü

Kilis Valiliği ise Suriye'den gelen 3 roket mermisinden birisinin okula isabet etmesi sonucu 1 kadın görevlinin öldüğünü, 1 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

"18.01.2016 tarihinde saat: 09.30 sıralarında Suriye'den geldiği tahmin edilen 3 roket mermisinden 2'sinin boş araziye düştüğü, 1 roket mermisinin ise 4 okulun bulunduğu okullar bölgesindeki Nazlı Ömer Çetin İlkokuluna isabet ettiği anlaşılmıştır. Patlama sonucunda okulda görevli olan 1 bayan hizmetli hayatını kaybetmiş, diğer okuldaki 7'nci sınıfta okuyan bir kız öğrencimiz yaralı olarak Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınmıştır. Olayda hayatını kaybeden personelimize Allahtan rahmet ve yaralı öğrencimize acil şifalar dileriz."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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