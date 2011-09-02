-Kilis'te öğrenci yurdu inşaatında çökme: 4 yaralı KİLİS (A.A) - 02.09.2011 - Kilis'te öğrenci yurdu inşaatında meydana gelen çökme sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kilis Kız Öğretmen Okulu lojmanları yanında yaptırılan 750 kişilik yurt inşaatında 7. katta beton dökülürken çökme meydana geldi. Enkaz altında kalanların olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve sivil savunma ekibi gönderildi. Enkazdan çıkartılan Ökkeş Özdemir (25), Mustafa Kubilay Özalp (38), Mehmet Topal (27) ve Uğur Topal 112 acil servis ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.