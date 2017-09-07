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Kilis'te meydana bırakılan çanta paniğe yol açtı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS Valiliği karşısındaki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan süs havuzuna bırakılan çanta paniğe yol açtı

07 Eylül 2017 21:51

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS Valiliği karşısındaki Cumhuriyet Meydanı\'nda bulunan süs havuzuna bırakılan çanta paniğe yol açtı.
Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı\'nda meydana geldi. Kilis Valiliği’nin karşısındaki süs havuzuna çanta görenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, meydandaki bulunanları uzaklaştırıp çantanın çevresine güvenlik şeridi çekti. Polislerin çağırdığı bomba imha uzmanı, özel giysi giyip çantayı inceledi. Bu sırada meydana gelen bir kişi, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Yapılan incelemede içerisinde kıyafet olduğu belirlenen çanta sahibine teslim edildi.

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