Kilis'te marketteki bal hırsızlığı kamerada

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te girdiği marketten 2 kutu bal çalan ve daha önce de çeşitli hırslık olaylarına karışan Z.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki bir markete müşteri gibi giren Z.A., iki kutu bal çaldı. Hırsızlığı güvenlik kamera kayıtlarından tespit edip Z.A.\'yı yakalayan market çalışanları, polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, Z.A.\'nın daha önce de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığını belirledi. Gözaltına alınan Z.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



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