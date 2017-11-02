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Spor

Kilis'te liselilerin basketbol maçında kavga

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, liseler arası basketbol turnuvasında iki lisenin öğrencileri tekme-tokat kavga etti

02 Kasım 2017 19:17

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te, liseler arası basketbol turnuvasında iki lisenin öğrencileri tekme-tokat kavga etti.
Kilis Spor Salonu\'nda oynanan İmam Hatip Lisesi ile Nedim Ökmen Lisesi arasındaki basketbol maçı bitiminde iki lise öğrencileri arasında tartışma çıktı. Sebebi bilinmeyen tartışma ardından liseliler tekme-tokat birbirleriyle kavga etti. Öğrenciler, bu sırada salonda bulunan iki okulun idareci ve öğretmenleri tarafından güçlükle birbirinden ayrıldı. Öğrencilerin kavgası ve öğretmenlerin müdahalesi ile kavganın sonlanması ise salonun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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