-KİLİS'TE KİMYASAL MADDE ZEHİRLENMESİ KİLİS (A.A) - 19.01.2011 - Kilis'te hurdacıdan yayılan ve henüz ne olduğu belirlenemeyen kimyasal maddeden etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde hurdacı Tuncay S'nin (38) dükkanında parçaladığı tüp şeklindeki bir metalden yere dökülen yoğun kıvamlı sıvı, mahallelide baş ağrısı, ve mide bulantısına neden oldu. Rahatsızlanan 13 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mahalleye, sivil savunma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen yetkililer, sıvıdan etkilenmemek için maske taktı, olay yerinde radyasyon taraması yapıldı. Polis ekipleri mahalleyi kordon altına aldı, bazı evlerde yaşayan vatandaşları tahliye etti. Kilis Devlet Hastanesi Acil Servis Uzmanı Dr. Mehmet Dokur, hastanede gerekli tedbirleri aldıklarını ve zehirlenme şüphesiyle getirilen vatandaşların tedavilerinin devam ettiğini söyledi. Bu arada, tüm mahalleyi etkisi altına alan kimyasal maddeden numune alan sivil savunma ekiplerinin, maddeyi inceleme için Ankara'ya gönderecekleri bildirildi. Kilis Vali Vekili Erkan Çapar, kimyasal madde yayılan tüpün acil durum katı atık deposunda muhafaza altına alındığını, olayla iligili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Çapar, Şahin Yarımdağ (35), Fadime Nur Yarımdağ (31), Hamit Yarımdağ (9), Emine Yarımdağ (9), Zubeyde Yabançiçeği (23), Ahmet Yabançiçeği (19), Yakup Öztürk (50), Adile Öztürk (49), Ferhat Öztürk (21), Mustafa Öztürk (17), Rabia Öztürk (14, Fadime Öztürk (6) ve Arzu Ruhi'nin (23) tedavilerinin sürdüğünü belirtti. Fadime Nur Yarımdağ ve Zübeyde Yabançiçeği'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.