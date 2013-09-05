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Kilis'te 'kimyasal' çadırı kuruldu

Kilis'te, Devlet Hastanesi bahçesine de sahra hastanesi ile kimyasal temizleme çadırı kuruldu

05 Eylül 2013 10:28

Suriye'de rejim güçlerinin kimyasal silah kullandığı iddiası üzerine sınır hattındaki Kilis'te önlemler artırıldı.

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN) keşif aracının görevlendirildiği Kilis'te, Devlet Hastanesi bahçesine de sahra hastanesi ile kimyasal temizleme çadırı kuruldu.

Herhangi bir kimyasala maruz kaldığı tespit edilen kişiler, bu çadırlarda bulunan özel sistem sayesinde arındırılarak gözetim altına alınacak.

Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Uzman Doktor Serdar Sarıfakı, "Bu çadırda olası Suriye tarafındaki kimyasal gaza maruz kalanları test edip, arındıracağız" dedi.

 

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