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Kilis'te kaza: 2'si polis, 3 yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, trafik polisi ekip otomobili, başka bir otomobille çarpıştı

09 Şubat 2018 20:50

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te, trafik polisi ekip otomobili, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 2\'si polis memuru, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde hastane kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 27 RB 321 plakalı otomobil ile 79 A 5934 plakalı trafik polisi ekip otomobili, kavşakta çarpıştı. Çarpışmayla refüje çıkan araçlarda 2\'si polis, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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