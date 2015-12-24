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Kilis'te IŞİD operasyonu; 12 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan gruptaki 2 kişi, silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma ve göçmen kaçakçılığı suçlarından tutuklandı

24 Aralık 2015 23:51

Kilis'te terör örgütü IŞİD ile irtibatlı oldukları değerlendirilen 5'i yabancı uyruklu 12 kişi yakalandı. Yakalanan 12 kişiden 2'si silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma ve göçmen kaçakçılığı suçlarından, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Kilis Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp şahıs olarak aranan ve yapılan soruşturma kapsamında çatışmalı bölgeye gittiği/götürüldüğü ve IŞİD unsurlarıyla bağlantılı oldukları belirlenen Güney Kore vatandaşı Y.G.K'nın (18) bulunmasına yönelik başlattığı çalışmada, şahısla irtibatlı olduğu değerlendirilen Y.K. ve yabancı uyruklu M.F'yi gözaltına aldı. Ekipler, aynı olayla ilgili yabancı uyruklu E.G'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de durumundan şüphelenerek durdurduğu iki araçta, çatışmalı bölgelerdeki IŞİD unsurlarıyla irtibatlı olabileceği değerlendirilen 4'ü yabancı uyruklu 10 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 10 kişiden 4'ünün çocuk olduğu belirtildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 12 kişiden 2'si silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma ve göçmen kaçakçılığı suçlarından, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklu 5 kişi ise gerekli işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi. 

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