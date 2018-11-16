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Kilis'te, göçmen kaçakçısı tutuklandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'in Elbeyli ilçesinde Suriyelileri sınırdan kaçarak olarak Türkiye’ye geçirdiği saptanarak gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

16 Kasım 2018 16:54

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'in Elbeyli ilçesinde Suriyelileri sınırdan kaçarak olarak Türkiye’ye geçirdiği saptanarak gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu kişilerin para karşılığı yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geçişlerini sağladığı belirlenen F.D.\'yi, Elbeyli ilçesi sınır hattında 7 Suriyeli ile yakaladı. Jandarmada sorgulanan F.D., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Suriye uyruklu 7 kişi ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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