Kilis'te bir ev Suriye'den vuruldu!

Kilis'te bir evin avlusuna Suriye tarafından atılan bir mühimmat düştü. Alınan ilk bilgilere göre 1 kadın hafif yaralandı.

Cihan Haber Ajansı'nın (CHA) haberine göre bomba, sabah saat 10.00 sıralarında şehir merkezindeki Türbedar Sokak’ta bulunan 3 katlı evin altında bulunan bir depoya isabet etti. Depoda kimsenin olmaması can kaybını önledi.

Patlamanın şiddetiyle Haydar Atınç Aile Sağlık Merkezi’nin, çevredeki eczanelerin ve Türbedar sokaktaki evlerin cam ve çerçeveleri paramparça oldu. Telaşla sokağa çıkan vatandaşlar büyük panik yaşadı.



Olay yerine gelen polis ve arama kurtarma ekipleri, bombanın düştüğü yere gelerek incelemelerde bulundu ve vatandaşları bombanın düştüğü sokaktan uzaklaştırdı.



Kilis şehir merkezine 18 Ocak Pazartesi günü, 3 farklı yere roket mermisi düşmüştü. Roket mermilerinden biri Eyüp Gökçe Ortaokulu’nun bahçesine isabet etmiş ve bir kişinin ölmesine neden olmuştu. Bu sabah düşen bombanın da roket mermisi olabileceği tahmin ediliyor.