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Kilis'te, Atatürk anıldı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 79'uncu yıl dönümünde Kilis'te düzenlenen törenle anıldı

10 Kasım 2017 13:50

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 79\'uncu yıl dönümünde Kilis\'te düzenlenen törenle anıldı.
Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törene Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, protokol üyeleri ile vatandaş ve öğrenciler katıldı. Vali ve belediye başkanının Atatürk anıtına çelenk bırakmasının ardından saatlerin 09.05\'i göstermesiyle 2 dakika boyunca sirenler çaldı. Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi\'nde düzenlenen programda ise Atatürk’ün hayatı anlatıldı.

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